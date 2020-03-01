На «Укртатнафті» обмежили режим роботи підприємства у зв'язку з карантином та «коронатранспортом»

Сегодня, 12:05 Просмотров: 3 883 Комментариев: 3

На «Укртатнафті» обмежили режим роботи підприємства у зв'язку з карантином і не використовують громадський транспорт. Про це повідомив, відповідаючи на запитання «Телеграфа», виконувач обов'язків першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» Руслан Ляпка. Водночас, читачі у коментарях на сайті ТЪ пишуть про проблеми з вахтовим автобусом підприємства. Наразі з керівник цю інформацію не підтверджує.

- За чисельністю - постаралися обмежиться мінімальною кількістю працівників - як у вихідні та святкові дні. Інших викликають на роботу тільки в разі крайньої необхідності. Багато хто працює віддалено, з ноутбуків і домашніх комп'ютерів. Наші люди не використовують громадський транспорт. (Я сподіваюся, в усякому разі, ми постаралися щоб це було саме так). У вахтових автобусах до 20 чоловік. Також підвозимо працівників заводськими мікроавтобусами. І будемо платити людям за приїзд на роботу разом зі своєю бригадою на особистому транспорті. Від під'їзду будинку - буквально до технологічної установки. Особистого легкового транспорту щодня задіяно від 30 до 50 одиниць. У принципі, ми знаємо про кожного працівника, як він добереться до роботи і повернеться після зміни додому, - розповів Руслан Ляпка.

Він пообіцяв, що всі працівники, які перебувають у вимушених відпустках під час карантину на віддаленому режимі роботи фактично отримають середньомісячну зарплату.

- Сподіваюся, максимум, через два місяці в таких заходах безпеки потреба відпаде, - зауважив керівник «Укртатнафти».