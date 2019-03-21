На Полтавщині призначили нових голів райдержадміністрацій

Сегодня, 12:50 Просмотров: 1 030

Президент призначив вісім нових очільників РДА

У Полтавській області у восьми РДА змінилася очільники. Відповідно до розпоряджень Президента України Володимира Зеленського, призначили: