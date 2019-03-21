Кременчуг, Политика, Полтавщина

На Полтавщині призначили нових голів райдержадміністрацій

Сегодня, 12:50 Просмотров: 1 030

Президент призначив вісім нових очільників РДА

 

У Полтавській області у восьми РДА змінилася очільники. Відповідно до розпоряджень Президента України Володимира Зеленського, призначили:

  • Наталію Величко головою Глобинської РДА;
  • Геннадія Хорошуна головою Зіньківської РДА;
  • Павла Лугового головою Котелевської РДА;
  • Тетяну Костенко головою Лохвицької РДА;
  • Івана Черкуна головою Решетилівської РДА;
  • Романа Сидоренка головою Оржицької РДА;
  • Тетяну Данільченко головою Чутівської РДА;
  • Олександра Солодовника головою Карлівської РДА.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: райисполкомы
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