На Полтавщині призначили нових голів райдержадміністрацій
Сегодня, 12:50
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Президент призначив вісім нових очільників РДА
У Полтавській області у восьми РДА змінилася очільники. Відповідно до розпоряджень Президента України Володимира Зеленського, призначили:
- Наталію Величко головою Глобинської РДА;
- Геннадія Хорошуна головою Зіньківської РДА;
- Павла Лугового головою Котелевської РДА;
- Тетяну Костенко головою Лохвицької РДА;
- Івана Черкуна головою Решетилівської РДА;
- Романа Сидоренка головою Оржицької РДА;
- Тетяну Данільченко головою Чутівської РДА;
- Олександра Солодовника головою Карлівської РДА.