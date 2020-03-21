МОЗ закликає українців, що повернулися з-за кордону, самоізолюватися

Сегодня, 13:06 Просмотров: 984 Комментариев: 6

Відповідальна поведінка може захистити життя сотень людей

На сайті Міністерства охорони здоров’я опублікували інструкцію для українців, що повернулися додому з-за кордону. МОЗ закликає кожного громадянина України, який повертається з-за кордону:

перед поїздкою звернути увагу на своє самопочуття. Не намагатися збити температуру або приховати симптоми захворювання, а негайно звернутися за меддопомогою;

після повернення в Україну суворо дотримуватися режиму самоізоляції, щоб убезпечити себе і близьких.





Під час самоізоляції людина повинна уникати контактів з іншими протягом щонайменше 14 діб. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метри та довше 15 хвилин.





У випадку підвищення температури до 38 градусів, кашлю та утрудненого дихання, зателефонуйте до сімейного лікаря або на гарячу лінію МОЗу.









Як підготуватися до самоізоляції:

Продумайте, що вам знадобиться впродовж 14 днів, щоб вам не треба було виходити з дому. По можливості попросіть друзів або родичів забезпечити ваше житло необхідними речами.

При потребі користуйтеся службами доставки з онлайн-оплатою продуктів, ліків, якщо маєте хронічні захворювання тощо. Доставку просіть залишати за дверима.

Попередьте друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати відвідувачів і гостей. Виберіть контактну особу, до якої ви в разі потреби звернетесь по допомогу.

Попередьте свого сімейного лікаря/лікарку про режим самоізоляції і підтримуйте зв’язок із ним або з нею.

Домовтеся з роботодавцем про віддалений режим роботи.

Якщо ви живете не самі:

Ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.

Якщо можливо, використовуйте окрему ванну кімнату та/або туалет, готуйте їжу та їжте окремо. Якщо ні — застосовуйте максимальну дезінфекцію і запобіжні заходи.

Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, одягайте медичну маску та викидайте її після використання чи забруднення.

Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.

Якщо вам треба вийти з дому, використовуйте маску для обличчя і мінімізуйте контакти з іншими людьми. Використовуйте засоби для дезінфікування рук.



