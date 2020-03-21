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МОЗ закликає українців, що повернулися з-за кордону, самоізолюватися

Сегодня, 13:06 Просмотров: 984 Комментариев: 6

 

Відповідальна поведінка може захистити життя сотень людей

На сайті Міністерства охорони здоров’я опублікували інструкцію для українців, що повернулися додому з-за кордону. МОЗ закликає кожного громадянина України, який повертається з-за кордону:

  • перед поїздкою звернути увагу на своє самопочуття. Не намагатися збити температуру або приховати симптоми захворювання, а негайно звернутися за меддопомогою;
  • після повернення в Україну суворо дотримуватися режиму самоізоляції, щоб убезпечити себе і близьких.

Жителів Полтавської області, які повернулися з-за кордону, просять заповнити електронну анкету


Під час самоізоляції людина повинна уникати контактів з іншими протягом щонайменше 14 діб. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метри та довше 15 хвилин.


У випадку підвищення температури до 38 градусів, кашлю та утрудненого дихання, зателефонуйте до сімейного лікаря або на гарячу лінію МОЗу.


 


Як підготуватися до самоізоляції:

  • Продумайте, що вам знадобиться впродовж 14 днів, щоб вам не треба було виходити з дому. По можливості попросіть друзів або родичів забезпечити ваше житло необхідними речами.
  • При потребі користуйтеся службами доставки з онлайн-оплатою продуктів, ліків, якщо маєте хронічні захворювання тощо. Доставку просіть залишати за дверима.
  • Попередьте друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати відвідувачів і гостей. Виберіть контактну особу, до якої ви в разі потреби звернетесь по допомогу.
  • Попередьте свого сімейного лікаря/лікарку про режим самоізоляції і підтримуйте зв’язок із ним або з нею.
  • Домовтеся з роботодавцем про віддалений режим роботи.

Якщо ви живете не самі:

  • Ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.
  • Якщо можливо, використовуйте окрему ванну кімнату та/або туалет, готуйте їжу та їжте окремо. Якщо ні — застосовуйте максимальну дезінфекцію і запобіжні заходи.
  • Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, одягайте медичну маску та викидайте її після використання чи забруднення.
  • Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.

Якщо вам треба вийти з дому, використовуйте маску для обличчя і мінімізуйте контакти з іншими людьми. Використовуйте засоби для дезінфікування рук.


 

 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Platon.asia
Теги: самоізоляція карантин коронавирус коронавірус

Комментарии: 6

26
GrayVaC:
Сегодня, 13:53

АГА САМОИЗОЛЯЦИЯ!!!

ЕТО нужно было сделать государству изолировать граждан которых вернули на украину( ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ НА НАЛИЧИЕ ВИРУСА И дождатся результатов потом уже отпускать на все 4 стороны) до того как они розехались по всёй украине!!! и инфецыровали других людей!!!


+11
77
StarПёр:
Сегодня, 14:00

Квартальное кодло допустив свою личную безответсвенность и бездействие перекладывает всю ответственность на население. Сначала безконтрольно из очагов заражения завезли тысячи человек, теперь возлагают ответственность на самоизоляцию. Да их всех под статью нужно за такое! Вместе с зеленым потерпевшим перзедентом! 


+13
789
antikola:
Сегодня, 14:28

Ниочем....тем кто приехали, все равно, пока легкие не отпадуть, будут шляться кругом.


+6
424
Lyolya:
Сегодня, 16:15

Короче, изолироваться нужно, придется, коренному населению для своей безопасности(((


+4
772
mefisto:
Сегодня, 16:47

Потрошенко пусть посоветуют самоизолироваться. С 8 по 14 марта был в Испании в больнице на ,,детоксикации,, еще в Британию залетал за детишками и 15 прилетел в Украину. Разносить заразу.


+1
251
obaldet:
Сегодня, 17:43

они ведь не лохи надо на шашель с корешами мы ведь еврики привезли гуляем


0
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