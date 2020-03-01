Медиків, які живуть за межами Кременчука, підвозитимуть на роботу

Сегодня, 13:41 Просмотров: 1 606 Комментариев: 2

Медиків, які живуть за межами Кременчука, підвозитимуть до міста, щоб вони могли дістатися на роботу вчасно в умовах обмеження міжміського та міжрайонного транспортного сполучення. Про це 20 березня йшлося на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії.









Як доповіла заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко, на сьогодні за межами міста проживає 230 медичних працівників. Більшість з них - у прилеглих до міста районах, але є і такі, що мешкають на досить віддаленій відстані.





Міський голова Віталій Малецький зазначив, що для тих медиків, які живуть досить далеко, і не мають змоги добиратися до роботи самостійно, за можливості треба змінити режим роботи або надати оплачувану відпустку (у цей час замінити працівником, який живе у Кременчуці), адже це не раціонально - відправляти автомобіль за однією людиною за 50-60 км. Тим же, хто проживає поблизу міста, обов’язково буде організовано транспорт, який підвозитиме лікарів до лікарняних закладів.



