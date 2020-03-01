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Медиків, які живуть за межами Кременчука, підвозитимуть на роботу

Сегодня, 13:41 Просмотров: 1 606 Комментариев: 2

 

Загалом 230 медичних працівників кременчуцьких установ мешкають за межами міста

Медиків, які живуть за межами Кременчука, підвозитимуть до міста, щоб вони могли дістатися на роботу вчасно в умовах обмеження міжміського та міжрайонного транспортного сполучення. Про це 20 березня йшлося на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії.


Кременчуцькі медики будуть безкоштовно їздити у громадському транспорті


Як доповіла заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко, на сьогодні за межами міста проживає 230 медичних працівників. Більшість з них - у прилеглих до міста районах, але є і такі, що мешкають на досить віддаленій відстані.


Міський голова Віталій Малецький зазначив, що для тих медиків, які живуть досить далеко, і не мають змоги добиратися до роботи самостійно, за можливості треба змінити режим роботи або надати оплачувану відпустку (у цей час замінити працівником, який живе у Кременчуці), адже це не раціонально - відправляти автомобіль за однією людиною за 50-60 км. Тим же, хто проживає поблизу міста, обов’язково буде організовано транспорт, який підвозитиме лікарів до лікарняних закладів.


Як перевозитимуть людей до місць роботи на приміських та міжобласних маршрутах під час карантину

5
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус коронавірус медики работа транспорт

Комментарии: 2

31
sergey.kovalenko:
Сегодня, 14:09

Конечно медработникам нужен свой транспорт, чтобы они спокойно могли доехать на работу! Сейчас каждый медработник на вес золота!


+3
789
antikola:
Сегодня, 14:26

А в городе?


+5
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