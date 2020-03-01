Атлантида, про можливість відвернути власну смерть та оповідання про війну: що новенького почитати кременчужанам
Сегодня, 14:33
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Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Марк Леви «Уйти, чтобы вернуться»
Головний герой цього роману Ендрю Стілмен – талановитий журналіст. Його кар’єра на зльоті, його кохає прекрасна жінка і він щасливий. Одного разу під час ранкової пробіжки Ендрю отримує смертельний удар ножем в спину. Прийшовши до тями, він розуміє, що в часі повернувся назад і у нього є можливість знайти вбивцю та запобігти своїй загибелі. Починається зворотний відлік: до нападу зосталося два місяці…
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Алан Данелек «Атлантида. В поисках затерянного континента»
У «Діалогах» Платона збереглося посилання на древнє грецьку легенду, згідно з яким у Атлантичному океані, на захід від Гібралтарської протоки, існував великий острів, густонаселений та родючий, який внаслідок незрозумілих катаклізмів опустився на дно. Дискусії щодо легендарної Атлантиди, імовірності її існування та причин гибелі почалися з часів Платона й не вгасають досі. Автор цієї книжки знов і знов повертається до далекої теми та пропонує власний, дуже цікавий погляд на проблему.
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Юрій Андрухович «Таємниця»
Кожного з семи днів, проведених у відвертих розмовах із німецьким журналістом, Юрій Андрухович наново переживав шмат свого життя. Після загибелі журналіста в руках письменника опинилися диктофонні записи цих розповідей про найпотаємніше. Із них виринув герой книги, який здатен кохати, захоплюватися геніальним і геніями…
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Наріне Абгарян «Дальше жить»
Герої книг Наріне Абгарян прості і тому справжні люди, які знають, де живе щастя. У цій книжці зібрано 31 оповідання про війну. Книга про тих, хто пережив війну. І тих, хто ні. «Писати про війну – немов руйнувати в собі надію. Немов дивитись смерті в обличчя та не відводити погляд. Бо, якщо відведеш – зрадиш самого себе».
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