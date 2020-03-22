У Кременчуці фура з причепом в'їхала в дерево

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Сьогодні, 22 березня, у Кременчуці на вулиці Чумацький Шлях сталася ДТП без потерпілих. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Попередньо відомо, що водій DAF AS 150 XF не вибрав безпечної швидкості та в'їхав у дерево.