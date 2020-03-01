Кременчуг

Кременчуцькі термінали, які не проходять дезінфекцію, планують закрити

Сегодня, 15:17 Просмотров: 1 557 Комментариев: 4

  

Містянам пропонують користуватися засобами особистої гігієни

На засіданні виконкому Кременечуцької міської ради мер Кременчука Віталій Малецький озвучив інформацію про закриття терміналів, які не проходять дезінфекцію.


- Дані термінали є джерелом підвищеного поширення забруднення. Тут сидять медики, які підтвердять це. Постійний контакт з клавіатурою та екраном, а дезінфекція не проводиться й не проводиться санітарне прибирання. Це той же поручень тролейбуса, який ніхто не протирає, й по цьому екрану проходить за день 20-50 осіб. Зараз важкий період, тому просимо утриматися від уплати платежів через ці термінали. Якщо вам необхідно скористатися терміналом - майте з собою засоби особистої гігієни. - сказав міський голова Віталій Малецький.



Начальнику управління торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Людмилі Жорняк доручили повідомити підприємців та ПриватБанк про необхідність дезінфекції терміналів.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: терминал

Комментарии: 4

424
Lyolya:
Сегодня, 16:11

Выделено из бюджета (миллимон) денег на борьбу с вирусом.. Там не предусмотрено и это, в том числе? Карателей создали, создайте мобильную группу кто будет проводить подобную дезинфекцию. В скверах, на остановках был просто выездной театр?


+10
14
gansit:
Сегодня, 16:36

А случаем мер не хочет сходить в Маркет опт,и посмотреть на кассиров,от перекура до перекура в одних перчатках(а они берутся за тот товар что мы потом понесем домой) и без сан обработки их.Грош цена этому карантину!!!

 

 

Если коронавирус Covid-19 подобен членам своего семейства, то при низкой температуре и высокой влажности воздуха он может жить на вещах и поверхностях более недели.

В общем, это семейство вирусов живет от четырех до пяти дней на таких материалах, как алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло. Но исследователи установили, что вирусы, которые поражают человека, при комнатной температуре могут храниться на зараженных поверхностях до девяти дней.


0
772
mefisto:
Сегодня, 17:09

Цитата: gansit
А случаем мер не хочет сходить в Маркет опт,и посмотреть на кассиров,от перекура до перекура в одних перчатках(а они берутся за тот товар что мы потом понесем домой)

  А вы чего лазите по магазинам, а не на карантине в своей квартире ? Сидите дом.


-2
14
gansit:
Сегодня, 17:21

Цитата: mefisto

 

  А вы чего лазите по магазинам, а не на карантине в своей квартире ? Сидите дом.

Если Вы сидите дома голодным или жрете только гречку и туалетную бумагу-это ваше дело,а мы кушаем и свежий хлеб и мясо и молочку.


+1
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