Кременчуцькі термінали, які не проходять дезінфекцію, планують закрити

Сегодня, 15:17 Просмотров: 1 557 Комментариев: 4

На засіданні виконкому Кременечуцької міської ради мер Кременчука Віталій Малецький озвучив інформацію про закриття терміналів, які не проходять дезінфекцію.





- Дані термінали є джерелом підвищеного поширення забруднення. Тут сидять медики, які підтвердять це. Постійний контакт з клавіатурою та екраном, а дезінфекція не проводиться й не проводиться санітарне прибирання. Це той же поручень тролейбуса, який ніхто не протирає, й по цьому екрану проходить за день 20-50 осіб. Зараз важкий період, тому просимо утриматися від уплати платежів через ці термінали. Якщо вам необхідно скористатися терміналом - майте з собою засоби особистої гігієни. - сказав міський голова Віталій Малецький.









Начальнику управління торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Людмилі Жорняк доручили повідомити підприємців та ПриватБанк про необхідність дезінфекції терміналів.