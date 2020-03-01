Третя міська лікарня у Кременчуці отримала ще 100 експрес-тестів на коронавірус

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18 березня представники Кременчуцького заводу технічного вуглецю передали лікарні «Кременчуцькій» 100 експрес-тестів на коронавірус (виробник — Китай).

Раніше цей заклад, який має у своєму складі й інфекційне відділення, отримав 25 експрес-тестів, ці медичні товари й досі залишаються дефіцитом в Україні, тому спонсорська допомога є дуже актуальною.

- Це дуже зворушливо, і ми вдячні підприємству за допомогу. Тести потрібні людям з тяжким респіраторним синдромом, людям, які повернулися з-за кордону, де фіксуються випадки зараження — це пересторога. Тести проводяться за рекомендацією лікаря. Не кожному пацієнту потрібен такий тест: є звичайні ГРВІ, бронхіти, пневмонії, які супроводжуються підвищенням температури тіла. Такий пацієнт звертається до лікаря — і лікар вирішує, чи потрібно проводити тест, - зазначила директор лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова.

Вона підкреслила, що медики лікарні потенційно готові надавати допомогу пацієнтам з COVID-19: лікарня має не лише експрес-тести, але й необхідний запас медикаментів, дезинфікуючих засобів. У наявності 12 апаратів штучної вентиляції легень.

Як зазначила фельдшер медпункту КЗТВ Світлана Гаврюшенко, незабаром завод отримає ще 100 експрес-тестів. Із них 25 залишать у медпункті підприємства, де є можливість проводити такі тести, а 75 передадуть для потреб міської медицини.