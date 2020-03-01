Третя міська лікарня у Кременчуці отримала ще 100 експрес-тестів на коронавірус

18 березня представники Кременчуцького заводу технічного вуглецю передали лікарні «Кременчуцькій» 100 експрес-тестів на коронавірус (виробник — Китай).
Раніше цей заклад, який має у своєму складі й інфекційне відділення, отримав 25 експрес-тестів, ці медичні товари й досі залишаються дефіцитом в Україні, тому спонсорська допомога є дуже актуальною.
Вона підкреслила, що медики лікарні потенційно готові надавати допомогу пацієнтам з COVID-19: лікарня має не лише експрес-тести, але й необхідний запас медикаментів, дезинфікуючих засобів. У наявності 12 апаратів штучної вентиляції легень.
Як зазначила фельдшер медпункту КЗТВ Світлана Гаврюшенко, незабаром завод отримає ще 100 експрес-тестів. Із них 25 залишать у медпункті підприємства, де є можливість проводити такі тести, а 75 передадуть для потреб міської медицини.