Кременчуг

Головний коп Кременчука подав декларацію за 2019 рік: власної квартири та машини не з'явилося

Сегодня, 15:15 Просмотров: 803

 

За минулий рік Олександр Борзенко отримав чверть мільйона гривень зарплати

Днями в Єдиному державному реєстрі декларацій з'явилася декларація за 2019 рік очільника батальйону патрульної поліції Кременчука Олександра Борзенка. Нагадаймо, кременчуцьких патрульних Борзенко очолив 6 червня 2019 року.


У декларації Олександра Борзенка немає об'єктів нерухомості, земельних ділянок та транспортних засобів. Вказана лише квартира площею 32,64 квадратних метрів, в якій патрульний проживає безоплатно.


Щодо заробітної плати, то за минулий рік Борзенко отримав 254 951 гривень. Також керівник патрульних має три рахунки в двох державних банках: два в Приватбанку, та один в Ощадбанку.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Борзенко декларация
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