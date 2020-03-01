Головний коп Кременчука подав декларацію за 2019 рік: власної квартири та машини не з'явилося

Сегодня, 15:15 Просмотров: 803

Днями в Єдиному державному реєстрі декларацій з'явилася декларація за 2019 рік очільника батальйону патрульної поліції Кременчука Олександра Борзенка. Нагадаймо, кременчуцьких патрульних Борзенко очолив 6 червня 2019 року.





У декларації Олександра Борзенка немає об'єктів нерухомості, земельних ділянок та транспортних засобів. Вказана лише квартира площею 32,64 квадратних метрів, в якій патрульний проживає безоплатно.





Щодо заробітної плати, то за минулий рік Борзенко отримав 254 951 гривень. Також керівник патрульних має три рахунки в двох державних банках: два в Приватбанку, та один в Ощадбанку.