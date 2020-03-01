Кременчуг, Образование

«Будеш зі спортом – не будеш за бортом»: відомі переможці конкурсу плакатів «Молодь обирає здоров’я»

Сегодня, 15:55 Просмотров: 301

 

Юні автори конкурсних робіт закликають молодь вимкнути комп'ютери та жити справжнім життям

У Кременчуцькому міському Центрі позашкільної освіти «Лідер» підбили підсумки конкурсу плакатів «Молодь обирає здоров’я». Як повідомив департамент освіти Кременчука, на конкурсі були представлені яскраві, творчі, оригінальні плакати, які популяризували переваги здорового способу життя.


У підсумку кращими стали:

  • I місце – Олександра Петрик, учениця 9-Б класу школи №20;
  • І місце – Анна Бондаренко, Ксенія Журавель, учениці 11-Б класу школи №22;
  • II місце – Дар’я Ляшук, учениця 8-Б класу школи №24;
  • ІІ місце – Ольга Голов, учениця 8 класу ліцею №21;    
  • ІІІ місце – Катерина Носкова, учениця 8 класу ліцею №5;
  • ІІІ місце – Софія Марчук, учениця 9-А класу школи №28.


Конкурсні роботи, які посіли призові місця, надіслали на обласний відбірковий етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс дети подростки молодежь здоровье плакат победа
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