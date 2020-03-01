«Будеш зі спортом – не будеш за бортом»: відомі переможці конкурсу плакатів «Молодь обирає здоров’я»

Сегодня, 15:55 Просмотров: 301

Юні автори конкурсних робіт закликають молодь вимкнути комп'ютери та жити справжнім життям