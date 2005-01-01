Кременчужанин розповів про новий вид шахрайства, пов'язаний з поштою

Сегодня, 16:26 Просмотров: 2 038 Комментариев: 3

Кременчужанин Кирило (один з активістів спільноти взаємодопомоги на дорогах Drive Help Kremen) розповів на власній сторінці у соцмережі про новий вид шахрайства, учасником якого ледь не став. За словами чоловіка, все почалося на одному із сервісів виконання завдань. Кирило погодився виконати одне із завдань – забрати з поштового відділення посилку.





Кирило здзвонився з людиною, для якої потрібно було забрати посилку. Проте після кількох запитань з боку Кирила творець завдання відмовив кременчужанину у виконанні. Створив нове завдання, на яке згодилася дівчина. Кирило вирішив не стояти в стороні та зв'язався з новим виконавцем завдання. Чоловік згодом з'ясував суть афери.





Літня жінка виставила на продаж коштовності вартістю 37 тисяч гривень (потрібні були гроші на лікування). Аферист згодився купити дорогоцінності і заплатити за них на «Новій пошті». Продавець надсилає посилку аферисту.





Далі шахрай реєструється у додатку пошти за номером телефону відправника посилки та (представляючись робітником «Нової пошти») просить у жінки назвати код, що надійшов їй у SMS. Аферист дізнається код та отримує доступ до особистого кабінету відправниці в мобільному додатку.





Шахрай телефонує відправниці та повідомляє, що відмовляється забирати посилку. Пошта повертає товар у місто відправниці, до Кременчука.





В особистому кабінеті шахрай робить зміни – замінює дані відправника (бабусі) на дані людини, яка згодилася виконати завдання. Ним міг стати Кирило. Це дає право людині забрати повернену посилку, ніби вона відправник. А тоді відправити її аферисту. Шахрай отримує коштовності безкоштовно.





Кирило розповів, що пошті вдалося зв'язатися з реальною відправницею, яка встигла забрати посилку на пошті.





Нагадаймо, що жертвою такої шахрайської схеми стала кременчужанка Настя. Аферист отримав доступ до її особистого кабінету «Нової пошти» та забрав замість неї її ж телефон.