Як кременчужанка хотіла продати телефон, а в результаті залишилася без нього

Сегодня, 16:26 Просмотров: 1 221 Комментариев: 4

Аферисти отримали доступ до особистого кабінету служби доставки і додали туди ще одного отримувача, який забрав телефон на пошті

Кременчужанин Анатолій розповів «Телеграфу», як його 19-річна донька Настя стала жертвою шахрая.





Настя розмістила на сайті «ОЛХ» смартфон за 5 тисяч гривень та хотіла його продати. Покупець сам знайшовся. Чоловік домовився з дівчиною, щоб вона відправила телефон до Дніпра.





Через три дні після доставки посилки чоловік зателефонував Насті та попросив змінити умови доставки. Щоб телефон доставили не на поштове відділення, а кур'єром додому.





Насті пізніше зателефонувала особа, що назвалася кур'єром. Кур'єр запитав код, який мав прийти у смс-повідомленні Насті. Код йому потрібно було знати для того, щоб нібито змінити умови доставки. Кременчужанка код назвала.





Потім Настя дізналася, що покупець від посилки відмовився. Телефон «приїхав» назад до Кременчука, але дівчина не встигла його забрати, - 3-го березня телефон отримав у поштовому відділенні невідомий чоловік.





Анатолій підозрює, що код був потрібен не для зміни умови доставки. За допомогою коду шахрай отримав доступ до особистого кабінету Насті, в якому додав отримувача.





Після цього Настя зідзвонювалася з чоловіком, який забрав телефон. Він пропонував за тисячу гривень віддати телефон. Гроші потрібно було переказати на банківську карту. Пропонували передати гроші під час особистої зустрічі, проте чоловік не згодився.

Після цього Настя сказала чоловіку, що бачила на відео з камер його обличчя та державні номери автомобіля. Чоловік почав погрожувати дівчині фізичною розправою.





Настя написала заяву до поліції.



