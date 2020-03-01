Кременчугский лётный колледж могут закрыть на карантин из-за ОРВИ (дополнено)

Сегодня, 15:59 Просмотров: 2 168 Комментариев: 1

В социальных сетях начали «разгонять» панику о том, что это связано с заболеванием курсанта коронавирусом

Кременчугский лётный колледж могут закрыть на карантин. Как сообщил «Телеграфу» директор учебного заведения Алексей Котов, вопрос будет решён завтра, а сейчас он собирает информацию о заболеваемости. Также директор колледжа опровергает слухи о том, что карантин может быть связан с коронавирусом. Подобные слухи уже начали «разгонять» в социальных сетях (якобы приехал курсант, который находился в Италии и заболел).

По данным источников «Телеграфа» в колледже, сейчас действительно много болеет курсантов (болеют ОРВИ). Ожидается, что занятий не будет с 6 марта по 10 марта, об этом предупредили педколлектив.

Напомним, что в Украине подтверждён лишь случай заболевания коронавирусом в Черновцах.





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Как сообщили нам источники в колледже, в пятницу, 6 марта, учебное заведение будет работать в обычном режиме.