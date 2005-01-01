В Україні підтвердили перший випадок коронавірусу (додано)

Сегодня, 11:50 Просмотров: 2 190 Комментариев: 4

Сьогодні, 3-го березня, в Україні підтвердили перший випадок коронавірусу. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.





За словами Ляшка, учора були підозри у чотирьох осіб, сьогодні випадок підтвердився в однієї людини.





Медики почали працювати з людьми, з якими контактував хворий. Їх небагато.









Додано: Міністерство охорони здоров'я повідомило, що хворий госпіталізований 29 лютого. Дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров’я показали позитивний результат вчора ввечері. Усі контактні особи знаходяться під наглядом лікарів-епідеміологів. Зразки відправлені до ВООЗ.





Захворювання виявлене у чоловіка, який у лютому був у Італії. Хворий повертався в Україну літаком із Італії через місто Сучава (Румунія). До міста Чернівці 26 лютого разом із дружиною прибув власним автомобілем через КПП «Порубне». Жінка та чоловік пройшли температурний скринінг, жодних симптомів гострого респіраторного захворювання у них не виявили. Їм надали пам’ятку про самоізоляцію.



Станом на 3 березня 2020 року у світі зареєстровано 90 937 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 117 - летальні. Одужало вже 48 017 осіб.