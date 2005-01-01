Здоровье, Украина, Мир

В Україні підтвердили перший випадок коронавірусу (додано)

Сегодня, 11:50 Просмотров: 2 190 Комментариев: 4

Хворий чоловік перебуває у Чернівецькій області

 

Сьогодні, 3-го березня, в Україні підтвердили перший випадок коронавірусу. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.


За словами Ляшка, учора були підозри у чотирьох осіб, сьогодні випадок підтвердився в однієї людини.


Медики почали працювати з людьми, з якими контактував хворий. Їх небагато.



Додано: Міністерство охорони здоров'я повідомило, що хворий госпіталізований 29 лютого. Дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров’я показали позитивний результат вчора ввечері. Усі контактні особи знаходяться під наглядом лікарів-епідеміологів. Зразки відправлені до ВООЗ. 


Захворювання виявлене у чоловіка, який у лютому був у Італії. Хворий повертався в Україну літаком із Італії через місто Сучава (Румунія). До міста Чернівці 26 лютого разом із дружиною прибув власним автомобілем через КПП «Порубне». Жінка та чоловік пройшли температурний скринінг, жодних симптомів гострого респіраторного захворювання у них не виявили. Їм надали пам’ятку про самоізоляцію. 


Станом на 3 березня 2020 року у світі зареєстровано 90 937 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 117 - летальні. Одужало вже 48 017 осіб.

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус

Комментарии: 4

4 095
почемучка:
Сегодня, 12:04

Брифінг головного санітарного лікаря України:

Не потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски тоді, коли вони не потрібні. Оскільки, це створює фальшиву оману свого захисту і не запобігає або не дозволяє використовувати інші ефективні профілактичні методи профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань  до яких відноситься і коронавірус.

...

Не використовуйте засоби індивідуального захисту, оскільки їхня закупівля у великих кількостях, які будуть лежати по квартирах, призведе до того, що ми не матимемо на глобальному рівні хірургічних масок, коли в лікарнях буде запроваджуватися масочний режим, у нас не буде, де їх придбати.

Маска повинна одягатися тільки на людину з симптомами гострої респіраторної хвороби, коли вона буде приходити в лікарню, щоб унеможливити поширення захворювання серед здорових людей".


+2
183
ТимТимыч:
Сегодня, 12:32

Ой как стЬЯшно!
В Украине тысячи болеют онкологией, большинство умирает из-за невозможности лечиться и вылечиться. Но это так, не проблема. Ну, подумаешь, мрут и мрут.

Тут главное панику раздуть! Истерику, хаос, панику. Нагнетать, стращать, запугивать. В 21-ом веке, когда наука и техника развивается стремительно, украинский homo HEsapiens камнями бросается, кострища жжет, как первобытное дикое существо.

 


+4
4 095
почемучка:
Сегодня, 12:52

Цитата: ТимТимыч
Тут главное панику раздуть! Истерику, хаос, панику. Нагнетать, стращать, запугивать
в даний момент все проходить спокійно


-1
775
shoni1970:
Сегодня, 14:11

Їм надали памятку про самоізоляцію. (С)

А наступні памятки: про самолікування, самоліквідацію та самоутилізацію вже розробили? 


+1
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