День весілля раз на чотири роки: 9 пар одружилося 29 лютого у Кременчуці

Сегодня, 12:12 Просмотров: 341

Раз на чотири роки у закоханих усього світу з’являється унікальний шанс – зареєструвати свій шлюб 29 лютого. Вважається, що цей день, котрий випадає тільки у високосний рік, є винятковим.





Цьогоріч на Полтавщині таких пар було аж 21, повідомляє Сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Так, найбільшу кількість новостворених родин працівники державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували у Кременчуці, де засвідчити свої стосунки вирішили 9 пар наречених, у Гадячі – 4 пари, у Лубнах та Горішніх Плавнях – по 2 пари.