Происшествия

У Кременчуці «Славута» в'їхала у стовп - водія ушпиталили (додано)

Сегодня, 11:11 Просмотров: 1 253

  

Аварія сталася біля ВПУ №7

Сьогодні, 3-го березня, біля Вищого професійного училища №7 сталася ДТП - водій за кермом «Славути» в'їхав у стовп.


Від пресслужби патрульної поліції Кременчука стало відомо, що водія ушпиталили.


Додано: зі слів свідків та учасників ДТП патрульні з’ясували, що водій BMW здійснював маневр з крайньої лівої смуги праворуч та не надав переваги «Славуті», що їхала в попутному напрямку. Як наслідок водій ЗАЗ зіткнувся з електроопорою, - повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


Викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП столб
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