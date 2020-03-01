У Кременчуці «Славута» в'їхала у стовп - водія ушпиталили (додано)

Сегодня, 11:11 Просмотров: 1 253

Сьогодні, 3-го березня, біля Вищого професійного училища №7 сталася ДТП - водій за кермом «Славути» в'їхав у стовп.





Від пресслужби патрульної поліції Кременчука стало відомо, що водія ушпиталили.





Додано: зі слів свідків та учасників ДТП патрульні з’ясували, що водій BMW здійснював маневр з крайньої лівої смуги праворуч та не надав переваги «Славуті», що їхала в попутному напрямку. Як наслідок водій ЗАЗ зіткнувся з електроопорою, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Викликали слідчо-оперативну групу.