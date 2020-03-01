Сьогодні, 3-го березня, біля Вищого професійного училища №7 сталася ДТП - водій за кермом «Славути» в'їхав у стовп.
Від пресслужби патрульної поліції Кременчука стало відомо, що водія ушпиталили.
Додано: зі слів свідків та учасників ДТП патрульні з’ясували, що водій BMW здійснював маневр з крайньої лівої смуги праворуч та не надав переваги «Славуті», що їхала в попутному напрямку. Як наслідок водій ЗАЗ зіткнувся з електроопорою, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Викликали слідчо-оперативну групу.