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Страх та ненависть у Нових Санжарах: жінка, яка кидала каміння в автобуси, каже, що кидала їх в поліцейських

Сегодня, 10:50 Просмотров: 10 027 Комментариев: 12

 

Жінці оголосили про підозру за хуліганство

 

У жінки, яку зафіксували на відео за жбурлянням каміння в автобус з евакуйованими з Китаю, взяли інтерв'ю. Вона розповіла, як опинилася на залізничному переїзді.



За її словами, вона поверталася додому від гостей. Побачила скупчення людей. Оскільки її сина не було вдома, жінка подумала, що він там і пішла його шукати.


- ...я стала спереду машини. Нас почали бризкати газом, почали бити, штовхати міліція. Ми ж жінки - не можемо міліцію подужати. Тому взяли камінці і кидалися камінцями на них, - розповіла жінка.


Вона запевнила, що кидала каміння не в автобуси. Але не заперечує, що каміння могло потрапити в них.


За словами жінки, односельці не хотіли, щоб автобуси заїхали, бо думали, що всередині хворі люди. Такий висновок зробили по спецодягу зокрема водіїв автобусів.


Матері 5 дітей соромно лише за матюки. Щодо того, що жбурляла камінці - не шкодує.


Також жінка зазначила, що їй вручили підозру через хуліганство.


7
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Pavlovsky News, youtube Источник видео: Pavlovsky News, youtube
Теги: Нові Санжари

Комментарии: 12

517
VsegdaProtiv:
Сегодня, 11:02

Дурочку включает теперь. В цивилизованых странах за свой поступок присела бы лет на 5-7. А если бы доказали что и на правохранителей и на автобусы - то и 10-ка светила бы. Потом бы в суде мычала, что черт попутал...


+40
451
Pak:
Сегодня, 11:31

Куда катится мир, за камни в полицию - хулиганство, за пост про президента сходу в камеру сажают.


-6
4 098
почемучка:
Сегодня, 11:40

Перший випадок вірусу підтвердився. Прийшов з Італії



Хворий в Чернівцях


+7
67
Antivata:
Сегодня, 12:31

Цитата: Pak

Куда катится мир, за камни в полицию - хулиганство, за пост про президента сходу в камеру сажают.


Опа, я шото пропустил, кого посадили в камеру за пост?


-7
624
antikola:
Сегодня, 12:49

Цитата: Antivata
Опа, я шото пропустил
выборы вы пропустили.....


+3
733
Angel737:
Сегодня, 13:54

Мдааа. Ужас.

Ведь там ехали чьи-то: Мамы, папы, братья, сёстры, дети, родственники.

Прискорбно и грустно читать такие новости.

Одибиление, озлобление и деградация нации.

 

Во вторых.

Я хоть и критикую часто Полицию, а кто дал право кидать вних камни ?!

Ведь они же обеспечивали порядок, когда ехали в Атобусе наши Соотечественники.

Ганьба, всем тем Провакаторам в Новых Санжарах.


+21
33
ЯмЩик:
Сегодня, 16:51

тупорылое существо

 


+6
24
cenzor:
Сегодня, 16:58

В Полтавской области пока нет тестов для определения коронавируса и все анализы отправляются в спецлаборатории. Виктор Лысак.
Интересно . как мы , по заявлениям министра здрхранения готовы к коронавирусу? ППц, а вы на тетку гоните-гоните на тех, кто до сих пор тесты не приготовил, с декабря месяца сопли жували!!!Но конечно, можно весь гнев народный направить в другое русло-друг на друга. а те кто реально виноват в этом бардаке-молодцы и герои.


+12
4 098
почемучка:
Сегодня, 17:30

Цитата: cenzor
Интересно . как мы , по заявлениям министра здрхранения готовы к коронавирусу? ППц, а вы на тетку гоните-гоните на тех, кто до сих пор тесты не приготовил,
Не треба розраховувати на когось! Дались вам ті  тест системи, які потрібні в основному для статистики, адже від вірусу ліків НЕМАЄ.

5 років тому у нас гуляв грип, і були тест системи, але люди помирали! Але помирали не від самого вірусу, а від ускладнень, які залежать як від хроніччних хвороб, так і від образу життя


+4
24
cenzor:
Сегодня, 17:49

Цитата: почемучка
які потрібні в основному для статистики,
в первую очередь не для статистики, а для определения и изолирования заболевших, или вы считаете, что этого не нужно делать?
Цитата: почемучка
Але помирали не від самого вірусу, а від ускладнень,
а заболевали они сами по себе, или инфицировались от больных? ответив на вопрос, поймете зачем тесты.


+3
347
Маэстро:
Сегодня, 19:25

Цитата: почемучка
Але помирали не від самого вірусу, а від ускладнень
Хух!!! Спасибо, успокоили! Теперь можно и не переживать...


0
4 098
почемучка:
Сегодня, 19:33

Цитата: cenzor
заболевали они сами по себе, или инфицировались от больных? ответив на вопрос, поймете зачем тесты.

Захотіла бабця з Червоної Знам'янка поїхати в МО на Пугачова. Повернулась. Приїхали в гості діти з внуками. Бабця накрила поляну, пошукали сусідів. На наступний день внуки поїхали. Через пару днів з'явились симптоми ГРВІ. Тест підтвердив короновірус. Кого будуть ізольвувати?:

-дітей з внуками?

- сусідів?

-кондуктора з усіма пасажирами тролейбуса?

-чи МО з усьою преслугою і покупцями?


+3
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