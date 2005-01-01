Кременчуг

В Крюкове три улицы остались без света

Сегодня, 10:35 Просмотров: 634

Проводят срочные работы на воздушной сети

3-го марта с 9.40 из-за срочных работ на воздушной сети ТП-525 отсутствует электроснабжение нескольких улицах, сообщает «Полтаваоблэнерго»:

  • наб. Лейтенанта Днепровская, 15-34;
  • ул. Литейная, 7-18;
  • ул. Владимира Ивасюка, 3-17.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света
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