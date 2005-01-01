Кременчуг В Крюкове три улицы остались без света Сегодня, 10:35 Просмотров: 634 Проводят срочные работы на воздушной сети 3-го марта с 9.40 из-за срочных работ на воздушной сети ТП-525 отсутствует электроснабжение нескольких улицах, сообщает «Полтаваоблэнерго»: наб. Лейтенанта Днепровская, 15-34;

ул. Литейная, 7-18;

ул. Владимира Ивасюка, 3-17. 1 Автор: Руслана Горгола



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