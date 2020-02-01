З'явилося відео, на якому видно, хто закидав камінням автобус з евакуйованими до приїзду у Нові Санжари

Сегодня, 09:29 Просмотров: 3 838 Комментариев: 12

Ймовірно, «обстріл» камінням відбувся на залізничному переїзді за кілька кілометрів до селища

Користувач фейсбуку Дмитро Трохимчук опублікував на власній сторінці відео, на якому зафіксований «обстріл» камінням автобусів з евакуйованими, що 20 лютого прямували до Нових Санжар.





На відео видно, що події відбуваються на залізничному переїзді. Двоє жінок та один чоловік нахиляються до землі, беруть каміння і кидають по автобусах. Після цього чути характерний звук для розбиття скла.





Увага, відео містить ненормативну лексику









У коментарях до відео люди пишуть, що це відбувалося на залізничному переїзді у селі Руденківці, що знаходиться за 5 кілометрів від Нових Санжар.



