З'явилося відео, на якому видно, хто закидав камінням автобус з евакуйованими до приїзду у Нові Санжари

Користувач фейсбуку Дмитро Трохимчук опублікував на власній сторінці відео, на якому зафіксований «обстріл» камінням автобусів з евакуйованими, що 20 лютого прямували до Нових Санжар.
На відео видно, що події відбуваються на залізничному переїзді. Двоє жінок та один чоловік нахиляються до землі, беруть каміння і кидають по автобусах. Після цього чути характерний звук для розбиття скла.
Увага, відео містить ненормативну лексику
У коментарях до відео люди пишуть, що це відбувалося на залізничному переїзді у селі Руденківці, що знаходиться за 5 кілометрів від Нових Санжар.