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З'явилося відео, на якому видно, хто закидав камінням автобус з евакуйованими до приїзду у Нові Санжари

Сегодня, 09:29 Просмотров: 3 838 Комментариев: 12

 

Ймовірно, «обстріл» камінням відбувся на залізничному переїзді за кілька кілометрів до селища

Користувач фейсбуку Дмитро Трохимчук опублікував на власній сторінці відео, на якому зафіксований «обстріл» камінням автобусів з евакуйованими, що 20 лютого прямували до Нових Санжар.


На відео видно, що події відбуваються на залізничному переїзді. Двоє жінок та один чоловік нахиляються до землі, беруть каміння і кидають по автобусах. Після цього чути характерний звук для розбиття скла.


Увага, відео містить ненормативну лексику



У коментарях до відео люди пишуть, що це відбувалося на залізничному переїзді у селі Руденківці, що знаходиться за 5 кілометрів від Нових Санжар.


 

4
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Фейсбук
Теги: Нові Санжари коронавирус

Комментарии: 12

30
l2bin:
Сегодня, 10:21

Животные....


+10
1 005
hunter:
Сегодня, 10:22

Ну вот я был прав,автобусы приехали к бастующим у костра с шинами уже с битыми стеклами,а значит что как всегда копы работают халатно,им бы лишь кого посадить и получить премию.


+2
724
Angel737:
Сегодня, 10:24

Звери!!!

Кидать камни, в своих Соотечественников!

Куда мы катимся ?!!!


+8
4 081
почемучка:
Сегодня, 11:01

Оце самі такі і здали Донецьк і Луганськ. Я не про поліцію. А вони ж чиїсь матері, жінки, дочки....

Жах

Сподіваюсь поліції вдалось ідентифівати їх рила, і обгрунтувати відповідні звинувачення


+9
217
Pereselenets:
Сегодня, 11:41

Цитата: почемучка

Оце самі такі і здали Донецьк і Луганськ. Я не про поліцію. А вони ж чиїсь матері, жінки, дочки....

Жах

Сподіваюсь поліції вдалось ідентифівати їх рила, і обгрунтувати відповідні звинувачення

Полностью согласен с вами. Вы меня опередили. Точно такие же обезьяны в Донецке перекрывали ж/д пути на вокзале. Только они "встречали" мифический поезд правого сектора.


+1
915
стабільний пкращувач:
Сегодня, 11:42

лица видны. Быдло  оплатит ремонт автобусов в полном объеме.
Вопрос, почему полиция так беззубо реагировала? Почему не применяли спецсредства?


+7
409
Lyolya:
Сегодня, 11:43

мдаа.. остервинение, невежество, непросвещенность....


+2
27
StarПёр:
Сегодня, 11:50

Цитата: стабільний пкращувач
Вопрос, почему полиция так беззубо реагировала? Почему не применяли спецсредства?

Быть может потому что это была часть аваковского сценария?


-5
4 081
почемучка:
Сегодня, 11:56

Цитата: Pereselenets
Полностью согласен с вами. Вы меня опередили. Точно такие же обезьяны в Донецке перекрывали ж/д пути на вокзале. Только они "встречали" мифический поезд правого сектора.
А от саме їх, і їх подібних тут, на сайті, захищали, приклинаючи всіх і вся, а вони, місцеве населення, святі і пушисті, бо їх не попередив Комаровський, не приїхав до них, не покланявся, не лизнув, данину не дав... Я дивуюсь як на цьому хайпу не зародилась думка відокремлення в ПНР по причині побоювання перетворення Полтавської області в зону бактерологічного лиха.

Нагадаю що і мешканці Донецька і Луганська так само були заточені проти влади, та і Крим теж, бо були зомбовані ТВ і місцевою владою, яка підливала "мастило в вогонь", шо прийдуть фашиcти і всіх повбивають хто проти Бандери.

 

ДуpнІ, причом як і ті, так і ці.


+1
745
Nik:
Сегодня, 12:23

Цитата: StarПёр
это была часть аваковского сценария?

И тут Аваков виноват? Неспроста боты за Борисыча взялись...В чем причина такого рвения, товарищи?


+1
4 081
почемучка:
Сегодня, 12:39

Цитата: стабільний пкращувач
Вопрос, почему полиция так беззубо реагировала? Почему не применяли спецсредства?
це ще більше накалило б суспільство. Мені здається що це лише краплина з того шо було заснято в той день. Навмисно дрочили суспільство і поліцію, чекали поки в кого здадуть нерви, щоб показати шо кидаються на беззахисних які намагаються лише якоби вберегти свої сім"ї. Тому ймовірно була команда максимально бути толерантним і поблажливим, з чим і справились. Велика подяка вам хлопці.

Слава Богу все обійшлось


0
387
КиТ:
Сегодня, 12:47

Звери!!! Кидать камни, в своих Соотечественников! Куда мы катимся ?!!!
l

Все соотечественники живут, учатся и работают в Украине, а не по Китаям шабашут. Вы их ещё назовите модным словом "патриоты".


-2
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