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Чим пригощатиме кременчужан Масляна: розклад дегустацій та майстер-класів

Сегодня, 10:01 Просмотров: 820

 

Головною стравою свята, звичайно, будуть млинці

Протягом трьох днів на площі Перемоги у Кременчуці проходитиме святкування Масляної. Окрім різноманітних розваг, на гостей чекають безліч смаколиків від кулінарних майстрів міста. Головною стравою свята, звичайно, будуть млинці. Саме їх, а ще – полтавські галушки, банош, козацький куліш, «Калач–мангал», сири, смачну каву та гарячі чаї можна буде безкоштовно продегустувати.


Ритуальное сожжение запланировано в Кременчуге на 1 марта


П'ятниця 28 лютого

  • 16.00 –  майстер–клас з дегустацією млинців від ФОП Шаховцева Тетяна Сергіївна
  • з 16.00 до 16.30 –  млинці в асортименті від «Шашличного двору»

  • 17.00 – дегустація сиру від «Сирного Раю»

  • з 18.00 до 19.00 – дегустація солодких «Калач–мангал» від кафе Basket lunch


Субота 29 лютого

  • з 11.00 до 12.00 – 500 порцій козацького куліша від гриль–бару «Корсар»
  • з 11.00 до 13.00 – «тепла година ТМ Алокозай»
  • з 13.00 – 25 кг млинців з медом від Сергія Григоровича Буряка
  • о 14.00 – майстер-клас з дегустацією баноша зі шкварками та сиром від ФОП Шаховцева Тетяна Сергіївна
  • з 18.00 до 19.00 – дегустація солодких «Калач–мангал» від кафе Basket lunch


Неділя 1 березня


  • о 12.00 – дегустація млинців від «Кафе Український смак»
  • з 13.00 – 25 кг млинців з медом від Сергія Григоровича Буряка
  • о 14.00 – майстер-клас з дегустацією полтавських галушок з грибним соусом та солодких галушок з сирним соусом від ФОП Шаховцева Тетяна Сергіївна
  • з 16.00 до 17.00 – дегустація класичного капучіно від призерів України у кавових змаганнях кав‘ярні Rock Kava
  • о 18.00 – дегустація млинців від кафе Tarelka
  • з 18.00 до 19.00 – дегустація солодких «Калач–мангал» від кафе Basket lunch.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Масленица дегустации
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