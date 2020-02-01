Чим пригощатиме кременчужан Масляна: розклад дегустацій та майстер-класів

Сегодня, 10:01 Просмотров: 820

Протягом трьох днів на площі Перемоги у Кременчуці проходитиме святкування Масляної. Окрім різноманітних розваг, на гостей чекають безліч смаколиків від кулінарних майстрів міста. Головною стравою свята, звичайно, будуть млинці. Саме їх, а ще – полтавські галушки, банош, козацький куліш, «Калач–мангал», сири, смачну каву та гарячі чаї можна буде безкоштовно продегустувати.









П'ятниця 28 лютого

16.00 – майстер–клас з дегустацією млинців від ФОП Шаховцева Тетяна Сергіївна

з 16.00 до 16.30 – млинці в асортименті від «Шашличного двору»

17.00 – дегустація сиру від «Сирного Раю»

з 18.00 до 19.00 – дегустація солодких «Калач–мангал» від к афе Basket lunch





Субота 29 лютого

з 11.00 до 12.00 – 500 порцій козацького куліша від гриль–бару «Корсар»

з 11.00 до 13.00 – «тепла година ТМ Алокозай»

з 13.00 – 25 кг млинців з медом від Сергія Григоровича Буряка

о 14.00 – майстер-клас з дегустацією баноша зі шкварками та сиром від ФОП Шаховцева Тетяна Сергіївна

з 18.00 до 19.00 – дегустація солодких «Калач–мангал» від кафе Basket lunch





Неділя 1 березня



