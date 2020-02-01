Чим пригощатиме кременчужан Масляна: розклад дегустацій та майстер-класів

Головною стравою свята, звичайно, будуть млинці
Протягом трьох днів на площі Перемоги у Кременчуці проходитиме святкування Масляної. Окрім різноманітних розваг, на гостей чекають безліч смаколиків від кулінарних майстрів міста. Головною стравою свята, звичайно, будуть млинці. Саме їх, а ще – полтавські галушки, банош, козацький куліш, «Калач–мангал», сири, смачну каву та гарячі чаї можна буде безкоштовно продегустувати.
П'ятниця 28 лютого
Субота 29 лютого
- з 11.00 до 12.00 – 500 порцій козацького куліша від гриль–бару «Корсар»
- з 11.00 до 13.00 – «тепла година ТМ Алокозай»
- з 13.00 – 25 кг млинців з медом від Сергія Григоровича Буряка
- о 14.00 – майстер-клас з дегустацією баноша зі шкварками та сиром від ФОП Шаховцева Тетяна Сергіївна
- з 18.00 до 19.00 – дегустація солодких «Калач–мангал» від кафе Basket lunch
Неділя 1 березня
- о 12.00 – дегустація млинців від «Кафе Український смак»
- з 13.00 – 25 кг млинців з медом від Сергія Григоровича Буряка
- о 14.00 – майстер-клас з дегустацією полтавських галушок з грибним соусом та солодких галушок з сирним соусом від ФОП Шаховцева Тетяна Сергіївна
- з 16.00 до 17.00 – дегустація класичного капучіно від призерів України у кавових змаганнях кав‘ярні Rock Kava
- о 18.00 – дегустація млинців від кафе Tarelka
- з 18.00 до 19.00 – дегустація солодких «Калач–мангал» від кафе Basket lunch.