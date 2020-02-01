Ритуальное сожжение запланировано в Кременчуге на 1 марта

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Празднование Масленицы в Кременчуге начнётся 28 февраля. Как ранее сообщал ТелеграфЪ, этнодейство состоится на площади Победы и будет длиться 3 дня.



По сообщению пресслужбы мэрии, в течение этих дней на главной площади города будет работать праздничный городок. Там рестораторы и кондитеры будут готовить разные вкусности для горожан, проводить бесплатные дегустации. На маленьких кременчужан ждут детские развлечения.









Традиционные блюда казаков все желающие смогут попробовать на Казацкому хуторе. Настоящие же казаки смогут померяться силой на казацких развлечениях. Традиционно, свою продукцию представят кременчугские пчеловоды и медовары.

Завершится етнодийство в воскресенье, 1 марта, в 18.00 ритуальным сожжением чучела Марены.