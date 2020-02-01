«До чемпіонату підійдемо в бойовій готовності»: новачок «Кременя» Богдан Бичков

Сегодня, 16:31 Просмотров: 99

25-річний захисник Богдан Бичков став ще одним надбанням «Кременя». Захисник добре знайомий вболівальникам, адже три сезони грав за «Кремінь», й став настільки рідним вболівальникам, що дехто вважає вихованця «Олександрії» саме кременчужанином. Минулий сезон Богдан відіграв у сусідньому «Гірник-Спорті» з Горішніх Плавнів.





- Пропозиція повернутися прийшла від Андрія Дмитровича Недяка, адже в клубі взяли курс на своїх вихованців. Моя сім’я живе в Кременчуці й для мене це рідне місто і команда. Тому я не вагався й одразу прийняв пропозицію повернутися, - поділився Богдан Бичков.





Богдан Бичков тренується з командою із перших днів виходу команди з відпустки. За цей час Богдан навіть виводив команду з капітанською пов'язкою.





- За виступами «Кременя» слідкував завжди, адже це рідна команда для мене. Підготовка, на мою думку, йде за планом: перші два збори були орієнтовані більше на відновлення фізичних кондицій і перегляду новачків. Все йде за графіком, до чемпіонату підійдемо в бойовій готовності, - додав Богдан.