В Кременчуге зиму будут провожать на площади Победы в течение 3 дней

Сегодня, 12:02 Просмотров: 882 Комментариев: 2

В Кременчуге зиму будут провожать в течение 3 дней - с 28 февраля по 1 марта. Этнодействие проводов зимы и Колодия «Кременчугская масленица» состоится на площади Победы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Малецкий 4 февраля.





Обычно, в течение этих дней на главной площади города работает праздничный «Масленичный городок». Там работают фотозоны, развлекательно-игровые площадки, проходят мероприятия. Заканчивается праздник ритуальным сожжением чучела Марены, которое до этого проносят по ул. Соборной.