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В Кременчуге зиму будут провожать на площади Победы в течение 3 дней

Сегодня, 12:02 Просмотров: 882 Комментариев: 2

 

Окончится действие сожжением Марены

В Кременчуге зиму будут провожать в течение 3 дней - с 28 февраля по 1 марта. Этнодействие проводов зимы и Колодия «Кременчугская масленица» состоится на площади Победы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Малецкий 4 февраля.


Обычно, в течение этих дней на главной площади города работает праздничный «Масленичный городок». Там работают фотозоны, развлекательно-игровые площадки, проходят мероприятия. Заканчивается праздник ритуальным сожжением чучела Марены, которое до этого проносят по ул. Соборной.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Масленица

Комментарии: 2

759
shoni1970:
Сегодня, 12:53

Я не зрозумів, кого проводжати? У нас була зима? 


+3
3 364
Дмитрий:
Сегодня, 13:15

зиму будут провожать в течение 3 дней

сколько зимьі - столько и проводов


+5
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