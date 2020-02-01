У Кременчуці посеред вулиці виявили чоловіка з «підозрілим» телевізором

Сегодня, 12:34 Просмотров: 1 058 Комментариев: 2

Кременчужанин не зміг чітко повідомити, звідки у нього техніка і куди він її несе

Вчора, 6 лютого, близько 21.00 інспектори патрульної поліції звернули увагу на перехожого, який ніс у руках телевізор вулицею Маковського. Помітивши екіпаж, чоловік помітно нервував та намагався зникнути з поля зору копів, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Інспектори зупинили 36-річного кременчужанина, який не зміг чітко повідомити, звідки у нього техніка і куди він її несе, постійно плутався у поясненнях.









Чоловіка передали слідчим Кременчуцького відділення поліції для подальшого з’ясування обставин.