Происшествия

У Кременчуці посеред вулиці виявили чоловіка з «підозрілим» телевізором

Сегодня, 12:34 Просмотров: 1 058 Комментариев: 2

 

Кременчужанин не зміг чітко повідомити, звідки у нього техніка і куди він її несе

Вчора, 6 лютого, близько 21.00 інспектори патрульної поліції звернули увагу на перехожого, який ніс у руках телевізор вулицею Маковського. Помітивши екіпаж, чоловік помітно нервував та намагався зникнути з поля зору копів, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Інспектори зупинили 36-річного кременчужанина, який не зміг чітко повідомити, звідки у нього техніка і куди він її несе, постійно плутався у поясненнях.


 


Чоловіка передали слідчим Кременчуцького відділення поліції для подальшого з’ясування обставин.

2
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка телевизор

Комментарии: 2

28
санек:
Сегодня, 12:44

"Підозрілий" телевізор??? Ви серйозно???laughing


+2
2 279
Dmitriys:
Сегодня, 12:52

Ну странно если что. Если телевизор проходит по кражи какой-то на внешний вид это одно. Но если нет то какое имеют права останавливать и что-то узнавать.  Это тоже самое что сейчас остановят дорогую машину и будут требовать доказать что деньги на нее были не ворованы. 


+2
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