У Кременчуці посеред вулиці виявили чоловіка з «підозрілим» телевізором

Вчора, 6 лютого, близько 21.00 інспектори патрульної поліції звернули увагу на перехожого, який ніс у руках телевізор вулицею Маковського. Помітивши екіпаж, чоловік помітно нервував та намагався зникнути з поля зору копів, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Інспектори зупинили 36-річного кременчужанина, який не зміг чітко повідомити, звідки у нього техніка і куди він її несе, постійно плутався у поясненнях.
Чоловіка передали слідчим Кременчуцького відділення поліції для подальшого з’ясування обставин.