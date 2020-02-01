У травні розпочнуть реконструкцію стадіону «Кредмаш»

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Реконструкцію стадіону «Кредмаш» планують розпочати вже у травні-червні 2020 року. Про це повідомив, сьогодні на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики керівник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Олександр Мазур.



Він зазначив, що наразі проєктно-кошторисна документація щодо реконструкції стадіону по вул. Гагаріна, 26-а (колишній стадіон «Кредмаш») проходить необхідні експертизи, результати яких мають бути готові вже у лютому – березні поточного року. Олександр Мазур також повідомив, що виконавчий комітет Кременчуцької міської ради звернувся до Державного фонду регіонального розвитку та Полтавської обласної державної адміністрації щодо фінансування цього проекту за рахунок коштів міського та державного бюджетів. Тож у разі позитивного вирішення питання співфінансування вже із травня-червня поточного року буде розпочато перший етап реконструкції стадіону.



Варто зазначити, що під час свого візиту до Кременчуцького району голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що керівництво області підтримує проект реконструкції стадіону «Кредмаш» на умовах співфінансування.



На стадіоні планується змонтувати сучасне футбольне поле, встановити дві трибуни з роздільними пластиковими сидіннями, які вміщуватимуть понад 5 тис. глядачів, облаштувати волейбольний та баскетбольний майданчики, сектори для легкоатлетичних змагань, — бігові доріжки за всіма стандартами, ями для стрибків тощо.



Роботи з реконструкції стадіону «Кредмаш» планують провести в кілька етапів. В першу чергу планують облаштувати футбольне поле з однією трибуною, бігові доріжки та легкоатлетичні майданчики.