На Полтавщині «накрили» виробництво підроблених ліків

Сегодня, 13:31 Просмотров: 750 Комментариев: 3

На Полтавщині СБУ блокувала діяльність угруповання, яке нелегально виробляло та продавало фальсифіковані лікарські засоби. Про це йдеться на сайті силового відомства.





Організатор групи, представник комерційної структури фармацевтичної галузі, облаштував у місті Лубни підпільний цех з виготовлення контрафактних ліків. Готову продукцію реалізовували через підконтрольну мережу аптек на території регіону.





Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та на «виробництві» правоохоронці вилучили:

понад 20 найменувань підроблених медпрепаратів;

майже 5,5 кілограмів прекурсору;

пакувальні матеріали, етикетки тощо.

Також виявили медичне обладнання без сертифікатів відповідності та декларацій про їх реєстрацію.





Наразі правоохоронці вилучають контрафактну продукцію з мережі аптечних закладів для недопущення її придбання громадянами. Виявлені предмети та речовини направили на експертизу.





У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 (виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Заходи з викриття зловмисників проводились із залученням Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури.