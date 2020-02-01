Комунальна КТРК зі штатом 45 працівників заплатить 150 тис грн ФОПу за своє просування в соцмережах

Сегодня, 14:03 Просмотров: 562 Комментариев: 2

КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» на прямій допороговій закупівлі (тобто без тендеру) уклала угоду з ФОП Кузьміною Дариною Володимирівною на послуги з просування в соціальних медіа. Ціна питання – 150 тисяч гривень. Звіт розміщений у системі ProZorro . Термін дії угоди – до 31 грудня 2020 року.









Відповідно до угоди, послуги включають:

демонстрацію контенту для цільової аудиторії Замовника;

налагодження взаємодії з цільовою аудиторією;

отримання відгуків від споживачів;

управління репутацією компанії;

розміщення інформації і залучення до діалогу цільової аудиторії;

аналітику та рекомендації, що до подальшого просування у соціальних медіа.





Прочитавши договір, ми так і не зрозуміли, яким чином КТРК оцінюватиме якість виконаних послуг – особливо «управління репутацією компанії». Ось усе, що за договором зобов’язана ФОП Кузьміна: «Надати Виконавцю всю необхідну інформацію в електронному вигляді протягом трьох робочих днів з моменту підписання договору». Ні про кількість постів, ні про перелік соціальних медіа, на які витрачатимуться кошти платників податків – ані слова.





Для ФОП Кузьміної Дарини Володимирівни це не перший контракт з КТРК. У минулому році вона вже «просувала» комунальну телерадіокомпанію у соцмережах, правда, за скромнішу суму – 30 тисяч гривень (інформація з аналітичної системи YouControl).









Тепер загальна сума контрактів КТРК з пані Кузьміною складає 180 тисяч гривень. Жодних інших бюджетних замовлень ФОП не має.









Усі свої…

На діяльність КТРК, яку просуватиме підприємець у соцмережах, депутати виділили 18 мільйонів гривень, у тому числі 9,3 млн грн – на безкоштовну газету. У штаті КТРК 45 осіб, проте, як бачимо, працівники самі не справляються із власним іміджем та просуванням у соцмережах.









Кузьміна Дарина Володимирівна має таке ж прізвище та по-батькові, як і екс-кандидат у нардепи по Кременчуку – Кузьмін Кирило Володимирович, на той час директор ПП «Слуга народа!», яке закрилося одразу після виборів. Але двійник кандидата однойменної партії разом ще з двома такими ж «слугами» відтягли голоси у реального представника партії «Слуга народу» Фелікса Уріна. І фактично допомогли виграти вибори Юрію Шаповалову.





Ми теж пішли у соцмережі, фахівцем з яких є Дарина Кузьміна, щоб довідатися про її ймовірний зв’язок з Кирилом Кузьміним.









Кирило Кузьмін (той самий, судячи по фото на сайті ЦВК) вказав у мережі Фейсбук свою посаду – креативний директор рекламної агенції White Crow (у перекладі «Біла ворона»). Серед друзів Кирила – Дарина Кузьміна (Darina Kuzmina), яка теж вказала місцем роботи РА White Crow.



