Троллейбус на Петровку снова поехал, а в мэрии обещают второй

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7 февраля Кременчугское троллейбусное управление возобновило движение троллейбуса по маршруту №1+ на Петровку, куда машина добирается без использования контактной сети на аккумуляторных батареях. По словам начальника управления транспорта мэрии Руслана Ивашины, киевские специалисты, после того, как возникли технические неисправности, наладили систему автономного хода у троллейбуса.

Напомним, что 5 февраля, троллейбус с гаражным номером 012, который ездит по маршруту №1+, сломался.





По словам Руслана Ивашины, вторая партия батарей находится на сборке на предприятии и, в ближайшее время будет оборудован и второй троллейбус для сообщения с Петровкой.





Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», троллейбусное управление заказало услуги по изготовлению составляющих системы автономного хода для модернизации троллейбуса, монтажа и наладки у ООО «Политехносервис» (Бровары, Киевская область) за 775 тыс грн.