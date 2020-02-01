«Кремінь» шістьма гравцями основи переглянув новачків

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Близько 30 вболівальників прийшли подивится на першу гру в новому році













































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 7 лютого, футбольний клуб «Кремінь» зіграв перший контрольний матч після зимової відпустки. «Кремінь» розписав мирову з полтавцями - СК «Полтава».

Основним завданням зараз у команди Володимира Прокопіненка з нуля побудувати боєздатну команду.

«Кремінь» - «Полтава» - 1:1

Голи: Підлепич автогол 36, Тимченко 44

«Кремінь»: 1 тайм Олійник, Павлик, Мурашов, Воронченко, Кошман, Куць та 5 ГНП. 2 тайм: гравці на перегляді

«Полтава»: Тельнов (Старовойтов), Полтавець (Жила), Карась, Підлепич, Власенко, Абазов (Пономаренко), Бокланов, Куімов, Фоменко, Горжуй (Шмиголь), Тимченко

У першому таймі на полі зіграли голкіпер Андрій Олійник, Юрій Павлик, Євген Мурашов, Вадим Воронченко, Ігор Кошман, Іван Куць та гравці на перегляді. Господарі поля непогано розпочали гру, проте вже на 12 хвилині відбувся перший небезпечний момент біля наших воріт. На 36 хвилині після контратаки Кремінь вийшов вперед - м'яч у свої ворота зрізав Вадим Підлепич, а під завісу першого тайму Ігор Тимченко потужним ударом прострелив у ворота Кременя. Голкіпер Андрій Олійник прочитав простріл нападника, проте виручити команду не зміг - 1:1.

Якщо після перерви полтавці точково внесли зміни у склад, то Кремінь випустив на поле всіх гравців на перегляді. У другому таймі обидві команди мали моменти, проте вболівальники так голів і не побачили.

Наступний матч орієнтовно відбудеться 11 лютого, у разі якщо «Кремінь» не знайде суперника - кременчужани проведуть двосторонню гру. Слідкуйте за анонсами на нашому сайті.