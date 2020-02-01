Стало відомо, скільки коштувало «приробити» автономний хід тролейбусу на Петрівку

Сегодня, 09:02 Просмотров: 1 749

Відповідно до звіту про закупівлю, роботи обійшлися у 775 тисяч гривень

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» оприлюднило звіт про закупівлю робіт у системі ProZorro. Предмет закупівлі називається «Роботи з виготовлення складових системи автономного ходу для модернізації тролейбуса, роботи з монтажу та наладки обладнання, експлуатаційні випробування після вставлення системи автономного ходу».









Вартість робіт, які виконало підприємство ТОВ «Політехносервіс» складає 775 тис грн. Це тролейбус із першої партії закупівлі (40 штук), який нещодавно після випробувань запустили на Петрівку за маршрутом №1+. Раніше у мерії говорили про два тролейбуси, які дообладнають батарейними комплексами для автономного ходу. Проте наразі у звіті фігурує «тролейбус» в однині. Деталі невідомі – угоду в ProZorro КТУ не оприлюднило.





ТОВ «Політехносервіс», яке комплектувало тролейбус автономним ходом - підприємство з Броварів.





Закупівля тролейбусів із заводським автономним ходом (у рамках кредиту ЄБРР), що мають ходити через міст, запланована на 2020-2021. Такі терміни передбачені новою редакцією міської Програми розвитку електротранспорту.





Нагадаємо, мерія Кременчука після конкурсу за умовами ЄБРР уклала угоду на тролейбуси з автономним ходом у листопаді минулого року. Тендер виграло білоруське підприємство «Бєлкоммунмаш». Поставка товару затрималася через юридичні та технічні узгодження. Так, конкурс на постачання тролейбусів з автономним ходом виграло білоруське підприємство. Але виробник збиратиме тролейбуси в Україні і поставлятиме під своїм брендом.