Вперше в історії УПЛ на полтавцях застосують систему VAR

Сегодня, 09:35 Просмотров: 710

Матч київського «Динамо» та полтавської «Ворскли» стане першим в історії УПЛ, де застосують систему VAR. У грудні Виконком Української асоціації футболу створив комісію з визначення матчів УПЛ, на яких буде задіяна система VAR.





До складу цієї комісії ввійшли перший віце-президент УАФ Олег Протасов, голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.





- Після того як «Динамо» й «Ворскла» узгодили між собою, що їхня зустріч у 19-му турі відбудеться не 23 лютого, як планувалося спочатку, а 22-го, можна говорити про те, що саме цей матч стане першим, історичним поєдинком УПЛ, на якому буде застосовано систему VAR, — сказав Олег Протасов у коментарі офіційному сайту УАФ. - Як відомо, Українська асоціація футболу повністю профінансувала впровадження системи VAR в Україні, але поки що в нас є можливість використовувати її тільки в одному поєдинку в ігровий день. До слова, 23-го числа VAR буде задіяна вже на матчі «Шахтар» - «Десна». У будь-якому випадку, можна говорити, що ініціативу президента УАФ Андрія Павелка щодо впровадження VAR реалізовано, український футбол крокує в ногу із часом».





Матч «Динамо» - «Ворскла» розпочнеться 22 січня о 17.00 у Києві на НСК «Олімпійський».





У кожному турі систему VAR застосовуватимуть у двох турах. Таким чином, крім матчу «Динамо» - «Ворскли», система працюватиме на матчі «Шахтар» - «Десна».