Тролейбус «1+», який курсує на Петрівку, перевіз перших кременчужан (розклад руху)

Сегодня, 09:28 Просмотров: 2 030 Комментариев: 5

Сьогодні, 28 січня, тролейбуси на автономному ходу вийшли на маршрут «1+» «Річковий вокзал» - «Квартал 304». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Завдяки сучасним новим тролейбусам на автономному ходу, які долають частину шляху без електроживлення вдалося запустити тролейбус на мікрорайон Петрівка. Новий тролейбусний маршрут «1+» «Річковий вокзал» - «Квартал 304» від сьогодні працюватиме в постійному режимі.





Вартість проїзду, як і на всіх кременчуцьких маршрутах, - 2 гривні, для пільгових категорій населення проїзд - безкоштовний.









Нагадаємо, що для того, щоб запустити нову тролейбусну лінію довелося ремонтувати дорогу та робити розворот для транспорту. Минулого року міський голова на засіданні президії голів фракцій повідомив, що ймовірно, тролейбус з Петрівки рухатиметься не до річкового вокзалу, а розвертатиметься в районі підстанції (біля «Міського саду»), з метою зменшити інтервал руху транспорту. Проте від цієї ідеї відмовилися й продовжили рух маршруту «1+» до «Річкового вокзалу».









Мешканці мікрорайону Петрівка у соцмережах діляться враженнями від нового маршруту.





- Сегодняшнее утро не предвещало ничего необычного… Веду ребенка в сад, о чем-то болтаем, вокруг туман, и вдруг как в фантастических фильмах в тумане стоит он..... тролейбус маршрут 1+ у меня чуть челюсть не отпала… — написала на своїй сторінці в фейсбук Анна Іванова.





Також кременчужани поділилися розкладом тролейбусу «1+»: