Кременчуг

Тролейбус «1+», який курсує на Петрівку, перевіз перших кременчужан (розклад руху)

Сегодня, 09:28 Просмотров: 2 030 Комментариев: 5

 

Прокатався на новому маршруті й міський голова

Сьогодні, 28 січня, тролейбуси на автономному ходу вийшли на маршрут «1+» «Річковий вокзал» - «Квартал 304». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Завдяки сучасним новим тролейбусам на автономному ходу, які долають частину шляху без електроживлення вдалося запустити тролейбус на мікрорайон Петрівка. Новий тролейбусний маршрут «1+» «Річковий вокзал» - «Квартал 304» від сьогодні працюватиме в постійному режимі.


Вартість проїзду, як і на всіх кременчуцьких маршрутах, - 2 гривні, для пільгових категорій населення проїзд - безкоштовний.


 


Нагадаємо, що для того, щоб запустити нову тролейбусну лінію довелося ремонтувати дорогу та робити розворот для транспорту. Минулого року міський голова на засіданні президії голів фракцій повідомив, що ймовірно, тролейбус з Петрівки рухатиметься не до річкового вокзалу, а розвертатиметься в районі підстанції (біля «Міського саду»), з метою зменшити інтервал руху транспорту. Проте від цієї ідеї відмовилися й продовжили рух маршруту «1+» до «Річкового вокзалу».  


В кременчугских троллейбусах на схеме появился маршрут №?1+


Мешканці мікрорайону Петрівка у соцмережах діляться враженнями від нового маршруту. 


- Сегодняшнее утро не предвещало ничего необычного… Веду ребенка в сад, о чем-то болтаем, вокруг туман, и вдруг как в фантастических фильмах в тумане стоит он..... тролейбус маршрут 1+ у меня чуть челюсть не отпала… — написала на своїй сторінці в фейсбук Анна Іванова.


Також кременчужани поділилися розкладом тролейбусу «1+»:  

 

 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: тролейбус тролейбуси Петровка

Комментарии: 5

245
Кавоман:
Сегодня, 09:35

Гарна новина. Але чомусь думаю, що будуть і незадоволені :-)


+10
143
Всеволод:
Сегодня, 09:53

Ну хоть что-то. 


+8
695
Angel737:
Сегодня, 10:21

Нууу, перед выборами, конечно же пропиарился и Мер, ему-то статус не позволяет ехать в тралике.

Не ну, а вообще, да, конкретно за это, Респект гор. властям!


+6
155
Автолюбитель:
Сегодня, 11:37

Когда уже поедет тролейбус в Крюков? Столько обещали, а даже в этом году линию никто не делал. Значит не факт, что и в этом годю Крюковчанам тролейбус не видать.


+1
29
andre2102:
Сегодня, 12:03

 Я бы сказал, наверное -1 а не 1+. Виталька как всегда за бюджетные данные 


+2
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