Где в Кременчуге можно подцепить птичий грипп: безопасны ли супермаркеты, что на рынках

В Винницкой области зафиксирован массовый падеж птицы из-за птичьего гриппа. В Кременчуге птичий грипп не зафиксирован. Но существует риск попадания зараженной продукции из Винницкого региона на торговые прилавки нашего города.
Поэтому медики и чиновники призывают кременчужан быть бдительными при покупке мяса птицы и яиц. Об этом они говорили на заседании городской противоэпизоотической комиссии в исполкоме.
17 января на частном предприятии в селе Бугаков (Немировский район, Винницкая область) случился массовый падеж птицы. Там содержалось 98 тысяч поголовья, 4 856 погибли. 19 января ветеринарная служба установила, что причиной падежа птицы стал птичий грипп. За последние три года это – первый случай птичьего гриппа в Украине.
27 января в Кременчуге собрали противоэпизоотическую комиссию чтобы выработать резолюцию о превентивных методах борьбы с птичьим гриппом.
Представитель Кременчугского отделения Госпродпотребслужбы Богдан Гаврик доложил, что в Кременчуге случаи птичьего гриппа не зафиксированы. Но существует опасность попадания в город зараженной продукции из Винницкой области, поэтому службы усиливают работу по контролю за ввозом и качеством продукции.
На заседании комиссии были названы два предприятия, которые теоретически могут стать источниками распространения птичьего гриппа в Кременчуге. Это Новоивановский рынок, на котором продают живую птицу, и городской инкубатор. Представитель рынка доложил, что вся продукция прежде, чем попасть на прилавок, проходит через лабораторию. Представитель от инкубатора доложил, что на предприятии уже проведены соответствующие противоэпизоотические мероприятия.
Журналистов больше всего интересовало, как обстоят дела в городских супермаркетах, где покупает продукты большинство кременчужан.
Можно ли считать безопасным куриное мясо и яйца, которые там продаются? И не попадает ли туда продукция из Винницкой области?
Представитель Кременчугского отделения Госпродпотребслужбы Богдан Гаврик ответил:
Начальник городского управления развития предпринимательства и торговли Людмила Жорняк напомнила, что любой покупатель может потребовать документы на продукцию. Она предложила тем, кто сомневается в качестве продукции, требовать товарно-транспортную накладную на товар – в данном случае, на мясо птицы или яйца. В этой накладной они собственными глазами смогут прочитать, откуда прибыло мясо.
Наиболее опасным местом, где с высокой степенью вероятности можно подцепить птичку, умершую не своей смертью, а смертью от птичьего гриппа, и чиновники, и медики назвали кременчугские стихийные рынки.
На этих рынках нет лабораторий, тушки там продаются без маркировки и без документов. Никто не сможет точно определить, откуда они привезены. А понятных рядовому гражданину внешних признаков заболевания (темные пятна, язвы и др.) на тушках нет.
Так что в сложившейся ситуации пресловутая «домашняя курочка» становится опасной. Как и «домашние» яйца.
Почему птичьего гриппа стоит опасаться производителям, понятно – они могут потерять всё поголовье.
Покупателям же стоит опасаться птичьего гриппа, потому что им можно заразиться и тяжело переболеть – вплоть до пневмоний и осложнений на сердце.
Также медики уже несколько лет обсуждают возможность заражения птичьим гриппом человека человеком. Но одна часть медицинского сообщества утверждает, что это невозможно, другая настаивает, что такие случаи фиксировались. Пока общего мнения по этому поводу нет.
Признаки заболевания птичьим гриппом у человека идентичны стандартным признакам гриппа:
Первый случай заражения человека птичьим гриппом зафиксирован в 1997 году в Гонконге.