Где в Кременчуге можно подцепить птичий грипп: безопасны ли супермаркеты, что на рынках

Сегодня, 09:03 Просмотров: 1 756 Комментариев: 2

В Винницкой области зафиксирован массовый падеж птицы из-за птичьего гриппа. В Кременчуге птичий грипп не зафиксирован. Но существует риск попадания зараженной продукции из Винницкого региона на торговые прилавки нашего города.









Поэтому медики и чиновники призывают кременчужан быть бдительными при покупке мяса птицы и яиц. Об этом они говорили на заседании городской противоэпизоотической комиссии в исполкоме.



17 января на частном предприятии в селе Бугаков (Немировский район, Винницкая область) случился массовый падеж птицы. Там содержалось 98 тысяч поголовья, 4 856 погибли. 19 января ветеринарная служба установила, что причиной падежа птицы стал птичий грипп. За последние три года это – первый случай птичьего гриппа в Украине.





27 января в Кременчуге собрали противоэпизоотическую комиссию чтобы выработать резолюцию о превентивных методах борьбы с птичьим гриппом.









Представитель Кременчугского отделения Госпродпотребслужбы Богдан Гаврик доложил, что в Кременчуге случаи птичьего гриппа не зафиксированы. Но существует опасность попадания в город зараженной продукции из Винницкой области, поэтому службы усиливают работу по контролю за ввозом и качеством продукции.



На заседании комиссии были названы два предприятия, которые теоретически могут стать источниками распространения птичьего гриппа в Кременчуге. Это Новоивановский рынок, на котором продают живую птицу, и городской инкубатор. Представитель рынка доложил, что вся продукция прежде, чем попасть на прилавок, проходит через лабораторию. Представитель от инкубатора доложил, что на предприятии уже проведены соответствующие противоэпизоотические мероприятия.









Что с супермаркетами?





Журналистов больше всего интересовало, как обстоят дела в городских супермаркетах, где покупает продукты большинство кременчужан.

Можно ли считать безопасным куриное мясо и яйца, которые там продаются? И не попадает ли туда продукция из Винницкой области?



Представитель Кременчугского отделения Госпродпотребслужбы Богдан Гаврик ответил:





– Найбільші наші мережі Маркетопт, АТБ, Сільпо, Фоззі, в них немає продуктів з птиці, яка заходить з Вінницької області. В основному це продукція з Дніпропетровська, Черкаської області, з Вінницької немає. Ці мережі ми перевіряємо постійно, планово і позапланово.





Как узнать, откуда мясо?





Начальник городского управления развития предпринимательства и торговли Людмила Жорняк напомнила, что любой покупатель может потребовать документы на продукцию. Она предложила тем, кто сомневается в качестве продукции, требовать товарно-транспортную накладную на товар – в данном случае, на мясо птицы или яйца. В этой накладной они собственными глазами смогут прочитать, откуда прибыло мясо.









Где опасно покупать птицу





Наиболее опасным местом, где с высокой степенью вероятности можно подцепить птичку, умершую не своей смертью, а смертью от птичьего гриппа, и чиновники, и медики назвали кременчугские стихийные рынки.



На этих рынках нет лабораторий, тушки там продаются без маркировки и без документов. Никто не сможет точно определить, откуда они привезены. А понятных рядовому гражданину внешних признаков заболевания (темные пятна, язвы и др.) на тушках нет.



Так что в сложившейся ситуации пресловутая «домашняя курочка» становится опасной. Как и «домашние» яйца.



Почему покупателям нужно опасаться птичьего гриппа





Почему птичьего гриппа стоит опасаться производителям, понятно – они могут потерять всё поголовье.





Покупателям же стоит опасаться птичьего гриппа, потому что им можно заразиться и тяжело переболеть – вплоть до пневмоний и осложнений на сердце.





Человек заражается птичьим гриппом такими путями:

при работе с зараженными гриппом живыми птицами;

при контакте с тушкой птицы, умершей от гриппа (сырое мясо);

при контакте с поверхностями, загрязненными секреторными выделениями и фекалиями больной гриппом птицы (разделочные поверхности, прилавки);

яйца от больной гриппом птицы.



Также медики уже несколько лет обсуждают возможность заражения птичьим гриппом человека человеком. Но одна часть медицинского сообщества утверждает, что это невозможно, другая настаивает, что такие случаи фиксировались. Пока общего мнения по этому поводу нет.



Признаки заболевания птичьим гриппом у человека идентичны стандартным признакам гриппа:

высокая температура;

резкое недомогание;

ломота в костях и боль в мышцах;

могут проявиться глазные инфекции.

Первый случай заражения человека птичьим гриппом зафиксирован в 1997 году в Гонконге.





ВАЖНО: вирус птичьего гриппа гибнет при высоких (более 70 градусов) температурах. Поэтому в сложившейся ситуации тщательная термическая обработка мяса птицы и яиц обязательна.