В електронному кабінеті водія з'явилася послуга, яка має полегшити життя автомобілістам

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 232 Комментариев: 5

20 січня 2020 року в Електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга «Керування належним користувачем». Про це повідомляє Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області.





Тепер призначити належного користувача на авто можна не виходячи з дому, щоб у разі автоматичної фото- або відеофіксації порушень ПДР штрафи отримувала особа, яка користується автомобілем, а не його власник.





Належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Можливість зазначати належного користувача транспортного засобу стане в нагоді автомобілістам у зв’язку з появою нових правил та налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування. Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій авто, а не його власник (отримувати сповіщення про нові штрафи, сплачувати їх тощо).





Як призначити належного користувача онлайн

Замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка хоче стати належним користувачем. Для цього необхідно:





Авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID. Обрати з переліку послугу «Керування належним користувачем». Ввести VIN-код автомобіля, для якого особа хоче стати належним користувачем. Система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, не про його власника. Обрати підставу для належного користування:

домовленість із власником;

довіреність на право користування ТЗ;

договір оренди, найму чи позики;

договір фінансового або оперативного лізингу.

5. Ввести e-mail і телефон власника авто.

6. Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування.

7. Підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.





Після чого власник отримує листа з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення. Якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля має підписати заяву за допомогою КЕПу. Після чого особа, яка замовила послугу належного користувача, може побачити статус підтвердження заявки в е-Кабінеті водія. Повний цикл надання послуги онлайн забирає один робочий день.





Електронна послуга «Керування належним користувачем» доступна для фізичних та юридичних осіб і є безкоштовною. На один транспортний засіб може бути призначено не більше одного належного користувача.





Видалення призначеного належного користувача можливе власником ТЗ – за поданою заявою або автоматично, у разі закінчення терміну, на який був призначений належний користувач.





Стати належним користувачем може лише особа, яка є власником національного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року. У випадках, якщо підставою для належного користування є оформлення на особу тимчасового реєстраційного талона або призначення працівника належним користувачем безпосередньо керівником юридичної особи, послуга надається лише в територіальних сервісних центрах МВС і за умови присутності власника ТЗ та особи, яка планує стати належним користувачем.