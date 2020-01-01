В електронному кабінеті водія з'явилася послуга, яка має полегшити життя автомобілістам

Завдяки послузі штрафи, «зароблені» внаслідок автоматичної фіксації, отримуватиме людина за кермом, а не юридичний власник
20 січня 2020 року в Електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга «Керування належним користувачем». Про це повідомляє Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області.
Тепер призначити належного користувача на авто можна не виходячи з дому, щоб у разі автоматичної фото- або відеофіксації порушень ПДР штрафи отримувала особа, яка користується автомобілем, а не його власник.
Належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Можливість зазначати належного користувача транспортного засобу стане в нагоді автомобілістам у зв’язку з появою нових правил та налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування. Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій авто, а не його власник (отримувати сповіщення про нові штрафи, сплачувати їх тощо).
Замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка хоче стати належним користувачем. Для цього необхідно:
5. Ввести e-mail і телефон власника авто.
6. Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування.
7. Підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Після чого власник отримує листа з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення. Якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля має підписати заяву за допомогою КЕПу. Після чого особа, яка замовила послугу належного користувача, може побачити статус підтвердження заявки в е-Кабінеті водія. Повний цикл надання послуги онлайн забирає один робочий день.
Електронна послуга «Керування належним користувачем» доступна для фізичних та юридичних осіб і є безкоштовною. На один транспортний засіб може бути призначено не більше одного належного користувача.
Видалення призначеного належного користувача можливе власником ТЗ – за поданою заявою або автоматично, у разі закінчення терміну, на який був призначений належний користувач.
Стати належним користувачем може лише особа, яка є власником національного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року. У випадках, якщо підставою для належного користування є оформлення на особу тимчасового реєстраційного талона або призначення працівника належним користувачем безпосередньо керівником юридичної особи, послуга надається лише в територіальних сервісних центрах МВС і за умови присутності власника ТЗ та особи, яка планує стати належним користувачем.