Кременчужанина Гліба Вараву викликали до національної збірної України

Сегодня, 07:12 Просмотров: 654

Гліба Вараву викликали в юніорську збірну України, про це повідомляє пресслужба хокейного клубу «Кременчук».





2 лютого на арені «Термінал» у Броварах розпочнеться триденний навчально-тренувальний збір юніорської збірної команди України. Він стане підготовчим етапом до турніру чотирьох націй. До складу «юніорки» викликали нападника ХК «Кременчука» Гліба Вараву.





Вже 4 лютого ввечері наші спортсмени вирушать до угорського міста Дьйор, де зійдуться в поєдинках зі збірними командами U17 Японії, Польщі та Угорщини.





На навчально-тренувальний збір запрошені 23 хокеїсти. Під керівництвом тренера Олександра Бобкіна готуватися до турніру в Угорщині будуть троє воротарів, вісім захисників і дванадцять нападників.





До вашої уваги склад юніорської збірної команди України:





Воротарі: Назарій Сушак (ХК «Білий Барс»), Ярослав Суліма (ХК «Олімпієць», Росія), Василь Полгородник (ХК «Динамо», м. Дніпро).

Захисники: Артем Гребеник, Ілля Пруський, Володимир Трошкін, Арсеній Кисельов (усі – ХК «Білий Барс»), Владислав Деркач (ХК «Дніпро», м. Херсон), Микита Казаков (МХК «Дмітров», Росія), Ілля Адаменко (HC «Zemgale Juniors», Латвія), Арсен Палійчук («Okanagan HC Europe», Австрія).

Нападники: Дмитро Зозовський, Артем Грабовецький, Михайло Сімчук, Денис Бородай (усі – ХК «Білий Барс»), Гліб Варава («Кременчук»), Денис Гончаренко (ХК «Дніпро», м. Херсон), Андрій Кривоножкін, Станіслав Садовіков (ХК «Динамо», м. Дніпро), Данило Коржилецький (HK «Bled», Словенія), Ілля Остроушко («Assat U17», Фінляндія), Олександр Плохотнік (MSK «Puchov», Словаччина), Давид Сібілевич (МХК «Дмітров», Росія).

Тренерський штаб: Олександр Бобкін, Костянтин Буценко.





Розклад турніру чотирьох націй (м Дьйор, Угорщина):





6 лютого

16:30 - Японія - Польща

20:00 - Угорщина - Україна

7 лютого

16:30 - Україна - Японія

20:00 - Угорщина - Польща

8 лютого