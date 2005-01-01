Непозбувна бентега: у Полтаві чоловік вкрав із секс-шопу гумового піструна (18+)

Сегодня, 10:01 Просмотров: 2 182 Комментариев: 4

Хлопець консультувався з продавцем, а потім сховав виріб під куртку

Соцмережі обговорюють, як у Полтаві чоловік вкрав із секс-шопу фалоімітатор. Чоловік консультувався у продавця і робив вигляд, що вибирає товар. Камера спостереження зафіксувала, як він засунув секс-іграшку під курточку. Відео з камери спостереження з'явилось на «КП в Україні».





У соцмережах повідомляють, що аби помститися крадієві, власники магазину поширили по місту його фото (кадр із камери відеоспостереження) із підписом про специфічну крадіжку. Чи зверталися продавці до поліції невідомо.