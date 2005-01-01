Происшествия

Непозбувна бентега: у Полтаві чоловік вкрав із секс-шопу гумового піструна (18+)

Сегодня, 10:01 Просмотров: 2 182 Комментариев: 4

Хлопець консультувався з продавцем, а потім сховав виріб під куртку

Соцмережі обговорюють, як у Полтаві чоловік вкрав із секс-шопу фалоімітатор. Чоловік консультувався у продавця і робив вигляд, що вибирає товар. Камера спостереження зафіксувала, як він засунув секс-іграшку під курточку. Відео з камери спостереження з'явилось на «КП в Україні».


У соцмережах повідомляють, що аби помститися крадієві, власники магазину поширили по місту його фото (кадр із камери відеоспостереження) із підписом про специфічну крадіжку. Чи зверталися продавці до поліції невідомо.


4
Автор: Руслана Горгола Источник видео: kp.ua
Теги: кража Полтава сексшоп приколы

Комментарии: 4

695
Angel737:
Сегодня, 10:05

Гы-гы. sweat_smile

Какой-то, нынче преступник чудной пошёл.


+6
883
hunter:
Сегодня, 10:12

Да этот кренделёк по ходу нарик,а таким все равно че воровать.


+4
124
кренделёк:
Сегодня, 13:18

Цитата: hunter

Да этот кренделёк по ходу нарик,а таким все равно че воровать.

 

сам ты нарик rage
 


+2
883
hunter:
Сегодня, 13:41

Цитата: кренделёк

Цитата: hunter

Да этот кренделёк по ходу нарик,а таким все равно че воровать.

 

сам ты нарик rage
 

Блин,извините я не Вас имел ввиду.


+1
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