На проспекті Свободи сталося ДТП за участі двох легковиків

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Не розминулися Opel та ВАЗ
Сьогодні, 28 січня, у Кременчуці на проспекті Свободи (поблизу будинку культури КрАЗ) сталася аварія за участі двох легковиків.
Фото з місця події надав «Телеграфу» очевидець ДТП. На дорозі не розминулися Opel та ВАЗ.
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