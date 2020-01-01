Происшествия

На проспекті Свободи сталося ДТП за участі двох легковиків

Сегодня, 10:40 Просмотров: 1 143 Комментариев: 1

 

Не розминулися Opel та ВАЗ
Фото: Алексей Рухлядев

Сьогодні, 28 січня, у Кременчуці на проспекті Свободи (поблизу будинку культури КрАЗ) сталася аварія за участі двох легковиків.


Фото з місця події надав «Телеграфу» очевидець ДТП. На дорозі не розминулися Opel та ВАЗ.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Алексей Рухлядев
Теги: ДТП

Комментарии: 1

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