На Полтавщині за побиття дружини, котра знайшла в телефоні листування з коханкою, чоловіка оштрафували на тисячу гривень

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 102 Комментариев: 1

Дружина хотіла подзвонити подрузі, але її телефон не функціонував. Через це вона взяла телефон чоловіка, в якому знайшла смс-переписку з коханкою

23 січня Чутівський районний суд розглянув справу щодо чоловіка, якого звинувачували у порушенні ч.2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





В обвинувальному акті йдеться, що сварка між подружжям сталася увечері 6 липня 2019 року. Під час конфлікту чоловік кулаком тричі вдарив по обличчю та в голову, двічі - ліхтарем в тім'яну ділянку голови та по правому плечу. Жінка впала на підлогу, після чого обвинувачений двічі ударив ногою по нозі потерпілої.





Експерти виявили у жінки такі травми:

закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку;

забиту рану тім'яної ділянки голови;

синці на носі та лобній ділянці ліворуч;

по синцю в ділянці правого плечового суглоба, зовнішньої поверхні правого передпліччя, правому стегні та два синці на правій гомілці.

Характер, локалізація та взаємне розміщення тілесних ушкоджень дають підстави вважати, що потерпілій було завдано не менше 7 ударів. Ушкоджень, характерних для їх утворення при падінні з висоти власного зросту на площину, на тілі потерпілої не встановили.





Що говорить обвинувачений

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав в частині фактичних обставин події. Повідомив, що він проживав з дружиною та донькою. Жили добре, жінка не працювала, тому що у неї виявили онкозахворювання, а він працював та утримував родину.





В день конфлікту, увечері, прийшов додому, де були дружина та донька. Зателефонував сестрі дружини і запросив її в гості. Вона приїхала і вони втрьох (він, дружина та її сестра) повечеряли, вживаючи спиртні напої. Потім сестра дружини поїхала, він покупався і ліг відпочивати.





Прокинувся від ударів - його била дружина і тикала в обличчя мобільний телефон, питаючи «Що це за Яна». Намагався забрати у дружини телефон, але вона його не віддавала, і вин силою його забрав та пішов на кухню.





На кухні між ними виникла сварка. Він дивився телефон і щось з нього видаляв. Дружина кинула в нього банку та тарілку. Донька намагалась їх заспокоїти, але дружина не зупинялась. Пішов у спальні і ліг. Прийшла дружина з ліхтариком-електрошокером і вдарила ним його по правій руці. Він, забираючи ліхтар, вдарив або зачепив (точно не пам'ятає) ним дружину по голові, від чого у неї пішла кров. Він одягнувся, забрав документи, кошти та пішов з квартири.





Під час сварки дружина стала лізти до нього битись і він, захищаючись, відпихав її, від чого вона впала. Крім цього, захищаючись, двічі ударив її кулаком та долонею руки в голову і тулуб. На підлозі дружину не бив.





Медичний огляд, проведений 6 липня о 23.45, показав у крові чоловіка 0,99 проміле алкоголю.





Після цього разом з дружиною не живе, шлюб розірваний 10 жовтня 2019 року.





Після зміни прокурора 21 листопада 2019 року обвинувачений вину визнав повністю.





Що говорить побита дружина

Потерпіла пояснила, що вона перебувала в шлюбі з засудженим з 2002 року. У 2003 році народилась дочка. У 2007 році чоловік в перший раз її побив, вона подала на розлучення, але потім помирились.





Вона захворіла на онкологію. У чоловіка з квітня 2019 року з'явилася коханка. У день сварки, 6 липня 2019 року, чоловік прийшов додому нетверезий. Вона, чоловік та її сестра повечеряли, випивши по 3 чарки горілки.





Близько 22.00 сестра поїхала, чоловік ліг спати, а дружина хотіла зателефонувати подрузі, але її телефон зламався. Вона взяла телефон чоловіка, в якому прочитала його СМС-переписку з коханкою. Підійшла до чоловіка, який спав у кімнаті, розбудила його і запитала про ці СМС. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік двічі чи тричі ударив жінку в лоб, від чого вона впала і він двічі ударив її в живіт та один раз по ногах.





Донька стала її захищати. Жінка піднялась, побігла на кухню, де взяла ліхтар-електрошокер, щоб дати «здачі». Чоловік вихватив ліхтар і вдарив її в плече, а потім в голову. Вона впала біля шафи, а потім піднялась і сіла на підлозі.





Донька викликала «швидку» і поліцію. Чоловік витер ліхтар, забрав грошові заощадження і намагався вийти з квартири, але донька стала на порозі та не випускала його. Він її відштовхнув і вибіг. Приїхали поліція та швидка. Поліція допитала її в квартирі, а потім поїхала в лікарню, де їй надали медичну допомогу. Скільки їй було нанесено ударів, не пам'ятає, може і стільки, скільки вказано в обвинувальному акті.





Що говорить неповнолітня донька

Донька повідомила, що батько з матір'ю спочатку жили нормально. Потім батько став десь пропадати, пив горілку з другом. Між батьками стали виникати сварки.





6 липня 2019 року вона з матір'ю була дома. Нетверезий батько прийшов додому близько 18.00.





Поки батько, матір та тітка випивали, дочка дивилась телевізор. Близько 22.00 тітка поїхала, а батько пішов відпочивати. Мати зайшла до неї і вони стали дивитись телевізор.





Мама хотіла зателефонувати подрузі, але її телефон зламався і вона взяла телефон батька. Відкрила телефон, а там СМС-повідомлення. Мати зателефонувала за цим номером, але їй не відповіли. Потім жінка пішла до батька і вдарила його долонею руки по спині чи в плече. Той прокинувся і вона запитала «Що це таке, хто тобі пише». Почалась сварка.





Батько забрав телефон і пішов на кухню, де став видаляти СМС-повідомлення. Мати пішла за ним і сварка продовжилась. Потім батько, вдаривши рукою по лівій руці матері, відштовхнув її і пішов з кухні в кімнату. Мати пішла за ним, штовхнула його і запитала «Що це означає». Батько вдарив матір кулаком по голові в лобну ділянку голови, від чого мати впала і батько ногами тричі чи чотири рази вдарив її в живіт та в грудну клітину.





Донька допомогла матері піднятись. Потім мати пішла на кухню, взяла ліхтар і повернулась в кімнату, де вдарила ліхтарем батька по правій руці. Той вихопив ліхтар і почав ним бити матір - в праве плече та в голову, нанісши 2-3 удари. Мати впала, з голови пішла кров. Донька зателефонувала в лікарню та в поліцію.





Батько став збирати речі, витер ліхтар рушником та намагався вийти з квартири. Вона намагалась його затримати, але він її відштовхнув і вийшов. Дівчина підійшла до матері, яка була в крові. Зателефонували з поліції і вона пішла їх зустрічати. Зустріла їх разом зі швидкою і повела в квартиру. Там матері надали допомогу, допитала поліція і вони поїхали в лікарню.





Чоловіка визнали винуватим і призначили йому покарання у виді 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 1 020 грн.