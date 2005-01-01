На Полтавщині за побиття дружини, котра знайшла в телефоні листування з коханкою, чоловіка оштрафували на тисячу гривень

Дружина хотіла подзвонити подрузі, але її телефон не функціонував. Через це вона взяла телефон чоловіка, в якому знайшла смс-переписку з коханкою
23 січня Чутівський районний суд розглянув справу щодо чоловіка, якого звинувачували у порушенні ч.2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
В обвинувальному акті йдеться, що сварка між подружжям сталася увечері 6 липня 2019 року. Під час конфлікту чоловік кулаком тричі вдарив по обличчю та в голову, двічі - ліхтарем в тім'яну ділянку голови та по правому плечу. Жінка впала на підлогу, після чого обвинувачений двічі ударив ногою по нозі потерпілої.
Експерти виявили у жінки такі травми:
Характер, локалізація та взаємне розміщення тілесних ушкоджень дають підстави вважати, що потерпілій було завдано не менше 7 ударів. Ушкоджень, характерних для їх утворення при падінні з висоти власного зросту на площину, на тілі потерпілої не встановили.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав в частині фактичних обставин події. Повідомив, що він проживав з дружиною та донькою. Жили добре, жінка не працювала, тому що у неї виявили онкозахворювання, а він працював та утримував родину.
В день конфлікту, увечері, прийшов додому, де були дружина та донька. Зателефонував сестрі дружини і запросив її в гості. Вона приїхала і вони втрьох (він, дружина та її сестра) повечеряли, вживаючи спиртні напої. Потім сестра дружини поїхала, він покупався і ліг відпочивати.
Прокинувся від ударів - його била дружина і тикала в обличчя мобільний телефон, питаючи «Що це за Яна». Намагався забрати у дружини телефон, але вона його не віддавала, і вин силою його забрав та пішов на кухню.
На кухні між ними виникла сварка. Він дивився телефон і щось з нього видаляв. Дружина кинула в нього банку та тарілку. Донька намагалась їх заспокоїти, але дружина не зупинялась. Пішов у спальні і ліг. Прийшла дружина з ліхтариком-електрошокером і вдарила ним його по правій руці. Він, забираючи ліхтар, вдарив або зачепив (точно не пам'ятає) ним дружину по голові, від чого у неї пішла кров. Він одягнувся, забрав документи, кошти та пішов з квартири.
Під час сварки дружина стала лізти до нього битись і він, захищаючись, відпихав її, від чого вона впала. Крім цього, захищаючись, двічі ударив її кулаком та долонею руки в голову і тулуб. На підлозі дружину не бив.
Медичний огляд, проведений 6 липня о 23.45, показав у крові чоловіка 0,99 проміле алкоголю.
Після цього разом з дружиною не живе, шлюб розірваний 10 жовтня 2019 року.
Після зміни прокурора 21 листопада 2019 року обвинувачений вину визнав повністю.
Потерпіла пояснила, що вона перебувала в шлюбі з засудженим з 2002 року. У 2003 році народилась дочка. У 2007 році чоловік в перший раз її побив, вона подала на розлучення, але потім помирились.
Вона захворіла на онкологію. У чоловіка з квітня 2019 року з'явилася коханка. У день сварки, 6 липня 2019 року, чоловік прийшов додому нетверезий. Вона, чоловік та її сестра повечеряли, випивши по 3 чарки горілки.
Близько 22.00 сестра поїхала, чоловік ліг спати, а дружина хотіла зателефонувати подрузі, але її телефон зламався. Вона взяла телефон чоловіка, в якому прочитала його СМС-переписку з коханкою. Підійшла до чоловіка, який спав у кімнаті, розбудила його і запитала про ці СМС. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік двічі чи тричі ударив жінку в лоб, від чого вона впала і він двічі ударив її в живіт та один раз по ногах.
Донька стала її захищати. Жінка піднялась, побігла на кухню, де взяла ліхтар-електрошокер, щоб дати «здачі». Чоловік вихватив ліхтар і вдарив її в плече, а потім в голову. Вона впала біля шафи, а потім піднялась і сіла на підлозі.
Донька викликала «швидку» і поліцію. Чоловік витер ліхтар, забрав грошові заощадження і намагався вийти з квартири, але донька стала на порозі та не випускала його. Він її відштовхнув і вибіг. Приїхали поліція та швидка. Поліція допитала її в квартирі, а потім поїхала в лікарню, де їй надали медичну допомогу. Скільки їй було нанесено ударів, не пам'ятає, може і стільки, скільки вказано в обвинувальному акті.
Донька повідомила, що батько з матір'ю спочатку жили нормально. Потім батько став десь пропадати, пив горілку з другом. Між батьками стали виникати сварки.
6 липня 2019 року вона з матір'ю була дома. Нетверезий батько прийшов додому близько 18.00.
Поки батько, матір та тітка випивали, дочка дивилась телевізор. Близько 22.00 тітка поїхала, а батько пішов відпочивати. Мати зайшла до неї і вони стали дивитись телевізор.
Мама хотіла зателефонувати подрузі, але її телефон зламався і вона взяла телефон батька. Відкрила телефон, а там СМС-повідомлення. Мати зателефонувала за цим номером, але їй не відповіли. Потім жінка пішла до батька і вдарила його долонею руки по спині чи в плече. Той прокинувся і вона запитала «Що це таке, хто тобі пише». Почалась сварка.
Батько забрав телефон і пішов на кухню, де став видаляти СМС-повідомлення. Мати пішла за ним і сварка продовжилась. Потім батько, вдаривши рукою по лівій руці матері, відштовхнув її і пішов з кухні в кімнату. Мати пішла за ним, штовхнула його і запитала «Що це означає». Батько вдарив матір кулаком по голові в лобну ділянку голови, від чого мати впала і батько ногами тричі чи чотири рази вдарив її в живіт та в грудну клітину.
Донька допомогла матері піднятись. Потім мати пішла на кухню, взяла ліхтар і повернулась в кімнату, де вдарила ліхтарем батька по правій руці. Той вихопив ліхтар і почав ним бити матір - в праве плече та в голову, нанісши 2-3 удари. Мати впала, з голови пішла кров. Донька зателефонувала в лікарню та в поліцію.
Батько став збирати речі, витер ліхтар рушником та намагався вийти з квартири. Вона намагалась його затримати, але він її відштовхнув і вийшов. Дівчина підійшла до матері, яка була в крові. Зателефонували з поліції і вона пішла їх зустрічати. Зустріла їх разом зі швидкою і повела в квартиру. Там матері надали допомогу, допитала поліція і вони поїхали в лікарню.
Чоловіка визнали винуватим і призначили йому покарання у виді 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 1 020 грн.