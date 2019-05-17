Про меню Клопотенка у школах та зарплати кухарів: журналісти Кременчука завітали до департаменту освіти

Сегодня, 11:34 Просмотров: 862









Фото: Артем Коваленко

На сьогоднішній день в Україні почали займатися реформою шкільного харчування: перша леді Олена Зеленська зробила це своїм пріоритетним напрямком роботи, кулінарний експерт Євген Клопотенко розробив кулінарний збірник страв, які зараз впроваджують у багатьох містах нашої країни, дітей привчають правильно харчуватися, а держава виділяє кошти на оновлення харчоблоків.



Сьогодні, 27 січня, кременчуцькі журналісти разом з депутаткою Тетяною Сідеркою зустрілися з головним освітянином міста Геннадієм Москаликом та спеціалістами департаменту освіти Кременчука, аби поставити їм запитання з приводу харчування дітей у школах та почути їхню думку з приводу того, як можна покращити ситуацію, яка є на даний момент.



Щодо впровадження нових страв з меню Євгена Клопотенка коментар дала технолог департаменту Лариса Іванова.



Вона пояснила, що на даний момент впроваджують одиничні страви і поспішати поки що з цим не збираються. Загалом усі страви у меню повторюються через кожні два тижні.



У департаменті спостерігають, як діти реагують на нововведення. З позитивного досвіду технолог відзначила, що добре учні сприйняли, наприклад, салат з капусти з насінням, салат з яблук з квашеною капустою, курячі нагетси.



А от ячневі боли (це печінка, змішана з ячневою кашею, у формі кульки) «не пішли» у шкільних їдальнях. Багато дітей не люблять печінки, і тут доречно подавати її з кашею як два окремі інгредієнти на тарілці. Якщо дитина не захоче їсти печінку, вона принаймні покуштує кашу і не залишиться голодною, а коли ці два компоненти з'єднані в одну готову страву, учень може встати з-за столу голодним. Тому від ячневих болів було вирішено відмовитися взагалі.



На даний момент з нового меню кухаря Клопотенка ввели приблизно 10-15% страв із загальної кількості.



Справа в тому, що і справді побоюються додавати у їжу спеції, як цього вимагає рецептурний збірник кулінарного експерта, бо вони є алергенами.



І тут виникла дискусія між представником організації Клопотенка «Cult Food» Катериною Зауральською та технологом Ларисою Івановою.



Катерина Зауральська нагадала, що рецептурний збірник Євгена Клопотенка затверджений Держспоживстандартом та Інститутом громадського харчування ім. Марзєєва. А за її власною думкою, страви без спецій просто ніякі.



На що технолог департаменту відповіла, що ні Міністерство освіти і науки, ні Міністерство охорони здоров'я України досі не погодили використання спецій у шкільному харчуванні. А отже департамент не може витрачати бюджетні кошти на закупівлю інгредієнтів, які не затверджені чинним законодавством.





- Є такі страви, які діти не їдять. Категорично. Тому хто дозволить батьківські гроші чи гроші бюджету витрачати на те, що діти не їдять? І воно не рекомендовано МОЗом і МОНом, - прокоментував Геннадій Москалик.



Директор департаменту освіти Москалик розповів, що у минулому році батьків з різних шкіл запрошували до дегустації нових страв:





- Ми минулого року проводили «круглий стіл» з батьками — представниками кожної школи, — де було приготовано по шість страв. Батьки куштували, свої пропозиції вносили. І оцей острах найперший (щодо спецій - ред.) пішов від батьків. Тому батьки у даному випадку — це отой лакмусовий папір, ми не можемо змушувати дітей, всупереч батькам.



Крім того, він додав, що кулінарних збірників розроблено дуже багато, і немає жодного нормативного документу, який зобов'язує вводити рецепти з них до шкільного харчування. Та й сам збірник кухаря Клопотенка носить рекомендаційний характер.



Також окреме питання постало щодо того, чи підвищать заробітну плату кухарям, які працюють в освітянських закладах. Але, судячи з реакції департаменту освіти, ця проблема далека від практичного вирішення.



За словами Геннадія Москалика, керівники усіх шкіл зацікавлені, щоб якомога більше дітей старших класів харчувалося у школах. Адже кухарі отримують частину зарплатні з міського бюджету, а частину — зі спеціального фонду школи, куди кошти надходять від вартості страв, які купують учні у їдальні.



Щоб подивитися, яка ситуація у нашому місті, журналісти відвідали одну з кременчуцьких шкіл. Про цей рейд читайте на сайті «Кременчуцького Телеграфа».