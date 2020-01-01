Весь секрет у спеціях: у Кременчуці хочуть перевірити, як змінилося харчування у школах

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Під час пресконференції обговорювали, що вже зроблено по цій проблемі, а над чим ще потрібно працювати

24 січня у Кременчуці відбулася пресконференція, основною темою якої стало харчування дітей у школах нашого міста.



На заході виступила Катерина Зауральська, яка є представником проєкту Євгена Клопотенка «Cult Food». Цей рух об'єднав людей з усієї України, які хочуть займатися проблемою харчування у шкільних закладах. 17 січня у Києві Євген Клопотенко зібрав його учасників, аби обговорити такі питання: яким чином можна змінити культуру харчування у навчальних закладах України, як ввести сучасні, смачні та корисні справи. На цю зустріч приїхали батьки учнів, директори шкіл.



Катерина Зауральська розповіла, на що треба перш за все звертати увагу, запроваджуючи нове меню у школах:

по-перше, це, звичайно, смак;

по-друге, зовнішній вигляд їжі;

по-третє, обізнаність дітей щодо того, що вони їдять.



Весь секрет у спеціях







Пані Зауральська наголосила, що дуже важливим складником кожної страви зі збірника Клопотенка є спеції. Саме вони можуть перетворити звичайну їжу на смачну, яка сподобається дітям.





- Коли пробуєш страви, що дають в столових, вони ніякі, там навіть перцю немає! - ділиться свої досвідом дегустації вона. - Дитина може з'їсти, але задоволення ніякого не отримає.



Але саме спеції є основною перепоною, чому меню Євгена Клопотенка не поспішають впроваджувати у школах країни. Існує думка, що ці інгредієнти можуть викликати алергічні реакції, тому їх бояться вводити у страви. Йдеться про такі з них як куркума, сухий часник, меліса, чай-каркаде.





- Чомусь у нас вирішили, що спеції — це дуже шкідливо для дитини і не хочуть їх використовувати. Але сухарики, чіпси і сосиски — це хіба не шкідливо? - каже вона.



У той же час Катерину Зауральську дивує, що у шкільних їдальнях широко використовують у приготуванні булочок, наприклад, корицю та ванільних цукор, які також є спеціями.





Проте саме вони є тим складником, який стоїть в основі меню Клопотенка і є тим ключем, який має виправити ситуацію з харчуванням дітей в українських школах.



Усі страви, які у збірнику кухаря зазначені, безпечні, адже вони пройшли ретельну перевірку та затверджені Держспоживстандартом та Інститутом громадського харчування ім. Марзєєва.



Які страви у Кременчуці вже ввели і як розробляють меню



Нових страв, які вже введені у Кременчуці, небагато, було названо такі:

болоньєзе (м'ясний соус, який додають до пасти);

салат з квашеної капусти;

курячі нагетси;

паелья (рис з овочами та куркою);

риба, запечена у сметанному соусі з овочами.



Депутатка Тетяна Сідерка на під час конференції зазначила, що рецептурний збірник Клопотенка складається з тих же продуктів, що і старий, редакції 50-60-х років, проте головні відмінності у:

використанні спецій, що дають додатковий смак;

подачі страв;

також продукти технологічно інакше готуються.





На Ютуб-каналі «Cult Food» є детальні рецепти, як приготувати страви за збірником Євгена Клопотенка.



У Кременчуці меню на тиждень направляє в усі школи департамент освіти міста. Технолог департаменту розробляє меню, при цьому їй треба вкластися у певну грошову суму, врахувати кілокалорії та добову норму харчування дитини. Виходячи з цього, вона готує меню та надає кухарям у всі школи технологічну карту, яка містить покрокову інструкцію, як приготувати ту чи іншу страву.





Приклад меню у кременчуцьких школах



Звичайно, на шляху до оновлення шкільного харчування стоять відсутність коштів та застаріла матеріально-технічна база.



Крім того, Катерина Зауральська, вважає, що департамент освіти Кременчука притримується такої позиції:





- Ми вже ввели декілька страв, і цього достатньо!





Хоча насправді цього недостатньо. Тому депутатка Тетяна Сідерка знову запропонувала навідатися до кременчуцьких навчальних закладів, аби:

дізнатися, чи їдять діти їжу за рецептами Клопотенка і як вони її сприймають;

з'ясувати, який відсоток страв уже впроваджений департаментом освіти;

оглянути матеріально-технічне забезпечення їдалень;

звернути увагу на те, чи змінилися зарплати кухарів, які мають мотивувати їх працювати з ентузіазмом.

Пропонується дослідити харчування як дітей початкових класів, так і старших, де діти харчуються вже за рахунок батьків, а не міського бюджету.



