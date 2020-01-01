Якщо любите природу: кременчужан кличуть подивитися на «Пейзажі рідного краю»

Сегодня, 10:29 Просмотров: 355

Виставка висвітлює творчість художниці Наталії Юзефович у різні періоди її життя

З 24 січня у картинній галереї Наталії Юзефович почала діяти виставка творів живопису з фондової колекції галереї «Пейзажі рідного краю». Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.





Експозиція складається з 26 робіт, які висвітлюють творчість художниці Юзефович у різні періоди її життя. Пейзажі доповнені портретами і сюжетними роботами.



У творчості пані Наталії пейзажі займають особливе місце, вона була закохана в українську природу, її незрівнянну красу. На полотнах представлені усі пори року в різних станах та настроях – величні Карпати навесні і живописні околиці Канева, сонячний день на ставку і тихе надвечір’я у селі.





Виставка «Пейзажі рідного краю» триватиме протягом 2020 року. Її можна буде побачити у галереї Наталії Юзефович щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.



Адреса: вул. Космічна, 9. Телефон для довідок: (05366) 6-53-38.