Жінку, яка народила в лісопосадці та викинула дитину на Полтавщині, взяли під домашній арешт

Сегодня, 10:03 Просмотров: 862

Слідчий суддя Семенівського районного суду ухвалив рішення посадити під домашній арешт жінку, котра викинула власну новонароджену дитину в шахту відстійника. Підозрюваній заборонено покидати житло у період із 19.00 до 7.00 по 15 березня 2020 року. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Жінку підозрюють в порушення статті 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). З тексту ухвали стало відомо, що підозрювана приховувала вагітність. Не стала на облік по вагітності до акушера-гінеколога, періодичні медичні обстеження не проходила та за медичною допомогою не зверталась.





2 січня 2020 року перебувала в посадці поряд із ТОВ «Глобинський свинокомплекс» в селі Оболонь Семенівського району. Там жінка народила життєздатну доношену дівчинку.





Відразу після пологів жінка огорнула немовля курткою та кинула дитину до стічної ями. Залишила свою новонароджену дитину у стічній ямі та пішла до свого будинку.





Дитина померла, відповідно до довідки Хорольського районного відділення Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи, внаслідок травматичних субарахноїдальних крововиливів в результаті тупої травми голови.