Власну дитину у шахту відстійника могла викинути 39-річна мешканка Полтавщини

Сегодня, 09:09 Просмотров: 1 701 Комментариев: 1

Поліція встановила особу, яка може бути причтеною до смерті немовляти

Правоохоронці знайшли жінку, котра може бути причетною до смерті новонародженої дитини. Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області.





Нагадаймо, увечері 12 січня в селі Оболонь Семенівського району знайшли мертвим немовля. Тіло дівчинки дістали з шахти бетонного відстійника, розташованого поблизу Глобинського свинокомплексу.





До смерті дитини може бути причетна 39-річна мати. Медики підтвердили, що жінка нещодавно народила.





Попередньо відомо, що мешканка села Оболонь виховує трьох малолітніх дітей, четверту вагітність приховувала.





За версією слідства, як повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області, 2 січня 2020 року жінка поблизу населеного пункту народила живу доношену дитину. Проте одразу після пологів вона закутала новонароджену дівчинку в куртку і викинула у стічну яму неподалік свинокомплексу. Через кілька днів мертве тіло немовляти знайшов місцевий житель.





У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів) Кримінального кодексу України, призначені експертизи. Тривають слідчі дії.





Жінці повідомили про підозру за ст. 117 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.