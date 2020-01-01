МАЗ та «китаєць»: на Кременчуцькому КАТП 1628 показали нові сміттєвози

Сегодня, 09:37 Просмотров: 1 124 Комментариев: 1

Очікується ще дві обновки: такий самий МАЗ і китайська вантажівка DАYUN, стіттєвози додатково комплектуються відвалами для розчищення снігу





































Фото: Артем Коваленко

«ТелеграфЪ» побував на КАТП 1628 та роздивився два нові сміттєвози, які підприємство отримало за рахунок співфінансування бюджету Полтавської області та міського бюджету Кременчука. Техніку для комунальних підприємств області купував через тендер департамент житлово-комунального господарства Полтавської ОДА. Як каже Сергій Шиян, директор КАТП 1628, у департаменті збирали заявки — відповідно до потреб комунальних підприємств області. КАТП повідомило параметри бажаних чотирьох одиниць техніки — і дві з них уже отримало. Просили смітттєвози з додатковим устаткуванням — навісними відвалами, аби за необхідності техніку можна було використовувати у період снігопадів.









Це китайський автомобіль марки DАYUN. Невелика вантажівка з бункером 6 куб м призначена для вивезення сміття у неблагоустроєному житлі. Вартість — 2,5 млн грн (відповідно до угоди про закупівлю).





- У нас є такі місця, де складний заїзд, потрібна маленька машина. Їх обслуговує старенька ще радянська машина. Ця нова має її замінити. Але вона також може у випадку необхідності працювати і в приватному секторі, і забирати сміття з контейнерів об'ємом 1,1 куб м, - розповів Сергій Шиян, директор КАТП 1628.









Друга машина — МАЗ, обладнаний мультиліфтом та краном-маніпулятором австрійської фірми Palfinger. Призначена для обслуговування контейнерів 3,2 куб м. Також машина обладнана грейферним захватом (монтується спеціальний ківш) для прибирання негабаритного сміття, листя. Вартість однієї машини — 8 млн 279 тис грн.





Машини почнуть працювати в місті, як тільки на них буде повністю оформлена документація щодо передачі підприємству. За словами Сергія Шияна, підприємство має отримати ще один аналогічний МАЗ і DАYUN з більшим бункером, на 12 куб м.





Обидві обновки укомплектовані відвалами та бункерами заводу комунальної техніки «Альфатекс», хоча не він переможець у закупівлі. Про це - в окремому матеріалі.





Усього на КАТП 1628 зараз близько 80 машин, і близько 80% парку комунальної техніки потребує заміни, бо працює з 80-х років минулого сторіччя.