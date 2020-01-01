У 2019 році в Україні суди розглянули 310 справ про булінг

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У 2019 році судами України було розглянуто 310 справ щодо булінгу. Про це повідомили під час круглого столу, що був присвячений обговоренню першого року реалізації Закону України щодо протидії булінгу (цькуванню).









Із цих 310 справ:

у 122 винесли рішення про накладення стягнень;

у переважній кількості випадків (102 справи) суд призначав штраф, який найчастіше накладався на батьків дитини, яка звинувачувалась у булінгу;

84 справи відправили на доопрацювання до органів поліції;

84 справи закрили за відсутністю складу правопорушення або у зв’язку із спливом строку позовної давності;

у 9 випадках суд виніс попередження, яке не передбачено в санкції статті щодо булінгу учасника освітнього процесу;

у 20 справах суд обмежився усним зауваженням;

у 10 випадках призначили громадські роботи (які на думку експертів призначаються у невеликій кількості випадків, оскільки не є ефективними);

в одному випадку зобов‘язали публічно вибачитись.

Нагадаємо, булінг (цькування) — це дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.



