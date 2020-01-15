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Масову бійку в Кременчуці транслювали в прямому ефірі

Сегодня, 10:39 Просмотров: 2 570 Комментариев: 3

 

Хокеїсти вирішили помірятися силами не лише в гольовій перестрілці, але і в потужному кулачному бою

Вчора, 15 січня, у центральному матчі 28 туру чемпіонату Української хокейної ліги між лідерами «Кременчуком» та «Дніпром» глядачі побачили видовищну і яскраву гру та справжні чоловічі емоції. Хокеїсти вирішили помірятися силами не лише в гольовій перестрілці, але і в потужному кулачному бою.


Шайба Серанова в овертаймі приносить «Кременчуку» перемогу у битві хокейних титанів


Почалося все на п'ятаку воріт В'ячеслава Новицького, де після блискавичної атаки «Дніпра» у гравців зашкалили емоції, що переросли в льодове побоїще. Фінальною крапкою масової бійки стала очна дуель між Вадимом Хрішпенцом і Сергієм Кузьмиком, бій яких змогли зупинити лише судді.


6
Автор: Альона Душенко Источник видео: УХЛ
Теги: хокей ХК Кременчук Дніпро

Комментарии: 3

1 134
inattentive:
Сегодня, 10:57

Что тут сказать - это хоккей. И это вполне нормально.


0
1 345
ankrem:
Сегодня, 11:22

Что тут сказать - жёлтые заголовки. И для них это вполне нормально.


+14
2 328
ИМХО:
Сегодня, 11:54

А где "бійка", посмотрите хокейные баталии NHL, взять хотябы Шона Торнтона или Джодди Шелли. Эрику Годару так вообще надо было в секцию по боксу записываться в молодости.

А это видео... это так, ссора кружков по интерессам.

А если не принимать ко вниманию такие неотъемлемые атрибуты хоккея, как драки, то радует что в такой (мягко говоря не хоккейной) стране этот вид спорта приобретает чёткие очертания с притезанием на национальный вид спорта в будущем. И что самое главное, Кременчуг играет в процессе становления - не последнюю роль!


+7
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