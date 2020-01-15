Масову бійку в Кременчуці транслювали в прямому ефірі

Сегодня, 10:39 Просмотров: 2 570 Комментариев: 3

Хокеїсти вирішили помірятися силами не лише в гольовій перестрілці, але і в потужному кулачному бою

Вчора, 15 січня, у центральному матчі 28 туру чемпіонату Української хокейної ліги між лідерами «Кременчуком» та «Дніпром» глядачі побачили видовищну і яскраву гру та справжні чоловічі емоції. Хокеїсти вирішили помірятися силами не лише в гольовій перестрілці, але і в потужному кулачному бою.





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Почалося все на п'ятаку воріт В'ячеслава Новицького, де після блискавичної атаки «Дніпра» у гравців зашкалили емоції, що переросли в льодове побоїще. Фінальною крапкою масової бійки стала очна дуель між Вадимом Хрішпенцом і Сергієм Кузьмиком, бій яких змогли зупинити лише судді.



