З 15 січня через ЦНАП можна змінити спосіб отримання пільги на житлово-комунальні послуги

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Перелік категорій осіб, які мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, розміщений на сайті ЦНАП

З 15 січня послуги «Зміна способу отримання пільги на житлово-комунальні послуги на грошову готівкову форму» (послуги 58/59-24) можна замовити у Кременчуцькому ЦНАПі. Суб’єктами надання послуг є управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів.





Законодавчим підґрунтям запровадження нових послуг стали Закон України «Про житлово-комунальні послуги» та Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року №373 «Деякі питання надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», якими затверджено порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.



Передбачається, що отримувачі пільг у грошовій формі зможуть використовувати на власний розсуд зекономлені в результаті ощадливого споживання послуг кошти.



Перелік пільгових категорій осіб, які мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, розміщений на сайті ЦНАП за посиланням.