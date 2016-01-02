Родина трійні з Кременчука терміново потребує допомоги в лікуванні синочка

Сегодня, 12:02 Просмотров: 2 409

Хлопчик переніс дві операції та потребує ще дві для повноцінного життя

У родині Телятник 4 роки назад відбулося потрійне поповнення - двоє хлопчиків та дівчинка. Цю подію Кременчук чекав з нетерпінням, адже таке відбувається вкрай рідко і остання трійня була у нас в 2010 році. Пологи відбулися у Полтаві в перинатальному центрі, оскільки у Кременчуці не вистачало досвіду приймати аж трьох малюків одночасно.









Батьки Ярослав та Яніна Телятник тоді поділилися з «Телеграфом», як назвали малюків. Першим народився Данііл, другим - Артем, наймолодша донечка Аня. Доньці ім'я обрав тато, а для хлопців обирали разом.









Як виявилося, у старшого Данііла є проблеми із здоров'ям. У хлопчика вроджена паталогія, встановлений діагноз: вроджений вивих правого стегна, дисплазія кульшового суглоба, вроджена згинальна контрактура правого ліктьового суглоба. Дитина зараз росте й зміцнюється організм, тому треба терміново проводити операції, щоб виправити вивих. Дитина вже перенесла дві операції у Харкові, необхідна ще одна складна операція з ендопротезування кульшового суглоба із використанням імпланту. Для придбання даного імпланту та її проведення потрібна значна сума коштів. Операція коштує приблизно 60 тисяч гривень, також необхідна в подальшому операція для ліктьового суглоба.









Родина вже зверталася за підтримкою до друзів та міської влади, але ресурсів не вистачає. Батько працював у правоохоронних органах, але за сімейними обставинами довелося звільнитися. Зараз тато Ярослав готовий взяти кошти з щомісячним частковим поверненням, адже операцію треба проводити якомога швидше, щоб дитинка змогла повноцінно розвиватися та ходити.





Для тих хто бажає допомогти родині реквізити банківської картки: Банк «Південний», номер рахунку: 5353 0500 1766 9273 (батько Телятник Ярослав Олегович)



