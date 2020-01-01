На проспекті Лесі Українки ДСНС-ники врятували пораненого кота

Сегодня, 08:18 Просмотров: 839

Чотирилапий пухнастик заліз на дерево та поранив лапку об гілку

15 січня у Кременчуці на проспекті Лесі Українки (поблизу будинку 78/19) розвернулася справжня рятувальна операція – ДСНС-ники знімали пораненого котика з дерева. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.





До служби порятунку зателефонувала занепокоєна власниця, яка повідомила, що домашній кіт заліз на дерево на рівень третього поверху та поранив собі лапку гілкою, а тому не може самостійно злізти додолу.





Рятувальники зняли чотирилапого пухнастика за допомогою трьохколінчатої драбини. Вони надали відео, як це відбувалося.



