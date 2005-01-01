Покажи свої доходи: кременчужан закликають подавати декларації

Сегодня, 07:16 Просмотров: 931 Комментариев: 1

З 1 січня в Україні розпочалась Кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького управління Головного управління ДПС у Полтавській області.





До 30 квітня кременчужани зобов’язані виконати свій конституційний обов’язок - задекларувати доходи, які не були оподатковані у минулому році.





Декларація про майновий стан і доходи надається до податкової інспекції за місцем податкової адреси громадянина. Зробити це можна або особисто чи через уповноважену на це особу, або за допомогою пошти. Також передбачена можливість декларування засобами електронного зв’язку, зокрема, за допомогою сервісу ДПС «Електронний кабінет».





Нагадаємо, що у разі необхідності платники можуть отримати в органах ДПС безоплатні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безоплатно.